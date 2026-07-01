¿Quién fue Yolanda Lizárraga Félix? Muere a los 43 años la hija de Germán Lizárraga

Este 1 de julio se dio a conocer una noticia que ha causado tristeza entre familiares, amigos y seguidores de la dinastía Lizárraga. Yolanda Lizárraga Félix, hija del músico Germán Lizárraga, murió a los 43 años.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la Banda Estrellas de Sinaloa, agrupación fundada por Germán Lizárraga, donde se publicó un mensaje de condolencias dirigido al músico y a toda su familia.

En el comunicado expresaron su solidaridad por el difícil momento que atraviesan y desearon que encuentren fortaleza para enfrentar esta pérdida.

Hasta el momento, la familia no ha dado declaraciones públicas sobre lo ocurrido ni ha compartido detalles relacionados con las causas de su muerte.

¿Quién fue Yolanda Lizárraga Félix?

Aunque llevaba uno de los apellidos más importantes dentro de la música de banda, Yolanda Lizárraga Félix optó por construir su vida lejos de los reflectores.

Era hija de Germán Lizárraga, reconocido músico sinaloense que formó parte de Banda El Recodo y posteriormente fundó la Banda Estrellas de Sinaloa. Además, era nieta de don Cruz Lizárraga, considerado uno de los grandes impulsores de la música regional mexicana gracias a la creación de Banda El Recodo.

A diferencia de otros integrantes de su familia, Yolanda nunca buscó desarrollar una carrera artística.

Prefirió mantener un perfil discreto y dedicarse al ámbito profesional fuera de la industria musical.

Se desempeñaba como agente de seguros

Mientras varios miembros de la familia Lizárraga continuaron el legado musical, Yolanda eligió otro camino.

Se desarrolló profesionalmente como agente de seguros, actividad que desempeñó durante varios años.

Quienes la conocieron la describen como una persona cercana a su familia y muy arraigada a Mazatlán, Sinaloa, ciudad donde la dinastía Lizárraga ha escrito buena parte de su historia dentro de la música regional.

Su vida siempre estuvo alejada de la exposición mediática, por lo que eran pocas las ocasiones en que aparecía públicamente.

La familia mantiene en reserva las causas de su muerte

El comunicado difundido por la agrupación musical únicamente confirmó el fallecimiento de Yolanda Lizárraga Félix y expresó condolencias hacia sus seres queridos.

Hasta ahora no se ha informado oficialmente cuál fue la causa de su muerte.

De manera extraoficial ha trascendido que el fallecimiento habría ocurrido el 30 de junio, información que también fue mencionada en un comunicado emitido por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

Sin embargo, ni la familia ni sus representantes han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias del deceso.

Germán Lizárraga

También comenzaron a circular versiones en redes sociales sobre el lugar donde familiares y amigos podrían despedirla en Mazatlán, aunque esa información tampoco ha sido confirmada de forma oficial.

El mensaje de despedida de su familia

Aunque Germán Lizárraga no ha emitido declaraciones personales tras darse a conocer la noticia, distintos integrantes de la familia han comenzado a expresar públicamente su dolor.

Uno de ellos fue Jorge "Sawey" Lizárraga, hijo de Jorge Lizárraga y familiar cercano de Yolanda, quien compartió un emotivo mensaje para despedirse de ella.

Nos dejas amor suficiente para toda una vida de recuerdos. Un beso al cielo. Descansa en paz, prima, escribió en sus redes sociales.

El mensaje rápidamente recibió muestras de apoyo por parte de seguidores, músicos y amigos de la familia.

Un nuevo golpe para Germán Lizárraga

La muerte de Yolanda representa uno de los momentos más difíciles para Germán Lizárraga.

El músico ya había enfrentado otra pérdida familiar en 1995, cuando falleció uno de sus hijos. Ahora vuelve a atravesar un episodio profundamente doloroso con la partida de Yolanda.

A pesar de pertenecer a una familia ampliamente conocida dentro del regional mexicano, la privacidad ha sido una constante durante este proceso. Sus seres queridos han optado por mantener los detalles en el ámbito familiar y evitar pronunciarse más allá de los comunicados compartidos hasta el momento.

Una noticia que conmocionó al regional mexicano

La confirmación del fallecimiento de Yolanda Lizárraga Félix provocó numerosas muestras de solidaridad hacia Germán Lizárraga y su familia.

Artistas, seguidores y personas cercanas al músico han enviado mensajes de apoyo en redes sociales, recordando el importante legado que la familia Lizárraga ha construido dentro de la música sinaloense durante varias generaciones.

Mientras continúan las muestras de cariño, la familia atraviesa el duelo en privado. Hasta ahora no se ha informado si se realizará algún homenaje público ni se han dado a conocer más detalles sobre los servicios funerarios.

Por el momento, el único mensaje oficial es el compartido por la Banda Estrellas de Sinaloa, donde se pidió respeto para la familia y se expresó el deseo de que encuentren fortaleza para sobrellevar esta irreparable pérdida.