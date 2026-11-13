¿Quién es el padre? Avril Lavigne anuncia por sorpresa la llegada de su primera bebé

¡Avril Lavigne está viviendo una nueva etapa! La cantante canadiense sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convirtió en mamá por primera vez. A sus 42 años, la intérprete de Complicated compartió las primeras imágenes de su pequeña hija y dejó ver algunos detalles de la llegada de la nueva integrante de su familia.

Sin embargo, además de la inesperada noticia, hubo una pregunta que despertó la curiosidad de sus fans: ¿quién es el padre de la bebé?

Avril Lavigne anuncia la llegada de su primera bebé

A través de su cuenta de Instagram, la estrella del pop-punk publicó una serie de fotografías con las que presentó a su “mini princesa”. En una de las imágenes aparecen las manos de Avril, las de su pareja y las de la recién nacida, un tierno retrato que confirma que la artista no recibió sola a su hija.

La intérprete de Complicated presentó a su "mini princesa" con una serie de imágenes que dejaron ver algunos detalles de su nueva familia. IG avrillavigne

En otra fotografía, la cantante aparece acunando a la pequeña, quien luce un conjunto con estampado animal print y una diadema a juego. La tercera postal fue especialmente significativa para sus seguidores: tres pares de tenis Vans de distintos tamaños, colocados sobre una patineta, una referencia al estilo que ha acompañado a Avril desde los inicios de su carrera.

Nuestra mini princesa ha llegado”, escribió la artista junto a las imágenes, que rápidamente generaron reacciones de sorpresa y felicitaciones.

La noticia tomó desprevenidos a muchos de sus admiradores, pues la cantante no había compartido públicamente detalles sobre un embarazo ni presentado previamente a una pareja.

¿Quién es el padre de la hija de Avril Lavigne?

Uno de los aspectos que más llamó la atención del anuncio fue la identidad del hombre que aparece junto a Avril en la fotografía de las manos. Hasta ahora, la cantante no ha revelado su nombre ni ha confirmado públicamente quién es el padre de su primera hija.

Avril Lavigne compartió una fotografía junto a su pareja y su bebé, pero todavía no revela su identidad. IG avrillavigne

La última relación sentimental conocida ampliamente por el público fue la que mantuvo con el rapero Tyga en 2023.

Ambos fueron vinculados a principios de ese año y protagonizaron distintas apariciones juntos, incluso durante la Semana de la Moda de París. Sin embargo, su romance terminó definitivamente en octubre de aquel mismo año, de acuerdo con reportes de la época.

Antes de esa relación, Avril estuvo comprometida con el músico Mod Sun. La pareja anunció su compromiso en 2022, pero la ruptura llegó en febrero de 2023, poco antes de que la cantante comenzara a ser relacionada con Tyga.

La cantante canadiense eligió unos pequeños tenis Vans sobre una patineta para anunciar la llegada de su primera hija. IG avrillavigne

La intérprete también estuvo casada en dos ocasiones: primero con Deryck Whibley, vocalista de Sum 41, entre 2006 y 2010, y posteriormente con Chad Kroeger, líder de Nickelback, con quien contrajo matrimonio en 2013. Su separación fue anunciada en 2015.

Por ahora, la artista parece decidida a mantener esta nueva etapa bajo reserva pues, aunque compartió la felicidad por el nacimiento de su hija, no ofreció más detalles sobre su pareja ni sobre las circunstancias de su maternidad.

Avril Lavigne había confesado que soñaba con convertirse en mamá

Aunque el anuncio tomó por sorpresa a sus seguidores, la maternidad era un tema sobre el que Avril había hablado en el pasado. Durante su matrimonio con Chad Kroeger, la cantante compartió que le gustaría tener uno o dos hijos, aunque no consideraba que aquel fuera el momento adecuado.

A sus 42 años, Avril Lavigne cumple uno de sus deseos personales: formar una familia sin dejar de lado su carrera musical. IG avrillavigne

Quiero uno o dos hijos, pero no ahora mismo. Más bien, en el futuro. Eventualmente”, comentó en una entrevista de 2013.

Años después, también expresó que formar una familia era uno de sus deseos, sin intención de abandonar sus proyectos artísticos.

Ahora que estoy casada, me encantaría formar una familia en algún momento, pero siempre quiero seguir haciendo música”, había dicho al hablar de sus planes personales y profesionales.

Antes de convertirse en mamá, Avril Lavigne estuvo casada con Deryck Whibley y Chad Kroeger, además de mantener otros romances conocidos. IG avrillavigne

En mayo de 2024, durante su participación en el podcast Call Her Daddy, volvió a referirse a su vida amorosa y explicó que para ella la confianza y la compatibilidad son fundamentales en una relación.

Hoy, aquella ilusión de convertirse en madre se ha hecho realidad. Mientras sus seguidores celebran la llegada de la pequeña, queda pendiente conocer si Avril decidirá revelar más detalles sobre su pareja y la nueva familia que acaba de formar.