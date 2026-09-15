Silvio Rodríguez regresa a México en 2027; estas son las fechas, ciudades y venta de boletos

Silvio Rodríguez regresará a México en abril de 2027 con cuatro conciertos en Monterrey, Guadalajara, Puebla y Ciudad de México, cinco años después de su última visita al país y tras más de cinco décadas de relación con el público mexicano.

El cantautor cubano, una de las figuras fundamentales de la Nueva Trova, comenzará su recorrido el 15 de abril en Monterrey, continuará el 18 de abril en Guadalajara y el 22 de abril llegará a Puebla, antes de cerrar la serie de presentaciones el 26 de abril en la Ciudad de México.

Además de canciones de sus trabajos más recientes, se espera que Rodríguez recupere clásicos de su repertorio como Ojalá, Unicornio, La maza, Quién fuera, Sueño con serpientes y Te doy una canción.

Para los conciertos estará acompañado por músicos como Rachid López y Maikel Elizarde, de Trovarroco; Niurka González en flauta y clarinete; Oliver Valdés en batería y percusión; Jorge Reyes en contrabajo; Jorge Aragón en piano y Emilio Vega en vibráfono.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Silvio Rodríguez en México en 2027?

Hasta ahora se encuentran confirmadas cuatro fechas durante abril de 2027:

Monterrey: 15 de abril de 2027, 21:00 horas, Auditorio Banamex.

15 de abril de 2027, 21:00 horas, Auditorio Banamex. Guadalajara: 18 de abril de 2027, 19:00 horas, Auditorio Telmex, en Zapopan.

18 de abril de 2027, 19:00 horas, Auditorio Telmex, en Zapopan. Puebla: 22 de abril de 2027, Auditorio Metropolitano.

22 de abril de 2027, Auditorio Metropolitano. Ciudad de México: 26 de abril de 2027, 20:30 horas, Auditorio Nacional.

Ticketmaster ya muestra oficialmente las presentaciones de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, mientras que la fecha de Puebla tiene su venta a través de Superboletos.

La fecha capitalina marcará el regreso de Silvio Rodríguez al Auditorio Nacional, donde ya se había presentado en junio de 2022 como parte de la serie de conciertos La espera terminó.

¿Cuándo salen a la venta los boletos de Silvio Rodríguez?

Para Puebla, la venta general comenzó este 15 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas por medio de Superboletos, las taquillas del Auditorio Metropolitano y otros puntos autorizados.

En Monterrey, Ticketmaster indica que la venta general comenzará el 17 de septiembre a las 10:00 horas, mientras que para Ciudad de México está programada para ese mismo día a las 11:00 horas.

La plataforma también tiene registrada la fecha del 18 de abril en el Auditorio Telmex de Zapopan.

Silvio Rodríguez volverá a Puebla después de 13 años

Uno de los regresos más largos será precisamente el de Puebla. Silvio Rodríguez no se presenta en esa ciudad desde el 7 de marzo de 2014, cuando ofreció un concierto en el entonces llamado Auditorio Siglo XXI, inmueble que actualmente lleva el nombre de Auditorio Metropolitano.

Cuando vuelva el 22 de abril de 2027 habrán transcurrido 13 años desde aquella presentación.

Curiosamente, Rodríguez regresará al mismo recinto en el que actuó por última vez ante sus seguidores poblanos.

El cantautor cubano Silvio Rodriguez en el Zócalo de la ciudad ante cientos de personas. Cuartoscuro

La relación de Silvio Rodríguez con México

Su primer acercamiento con México ocurrió en 1975, cuando llegó como parte de una delegación cultural cubana y participó en presentaciones junto con otros representantes de la Nueva Trova como Pablo Milanés, Sara González y Noel Nicola.

Desde entonces, Rodríguez construyó una relación especialmente estrecha con el público mexicano y regresó en numerosas ocasiones para ofrecer conciertos en universidades, teatros, auditorios y espacios públicos.

Uno de sus regresos más recordados ocurrió en 2022, después de ocho años sin presentarse en México.

Ese año ofreció dos conciertos en el Auditorio Nacional los días 6 y 7 de junio, antes de protagonizar un recital gratuito el 10 de junio en el Zócalo de la Ciudad de México.

Más de 100 mil personas vieron a Silvio Rodríguez en el Zócalo

El último gran concierto de Silvio Rodríguez en México ocurrió precisamente en la Plaza de la Constitución.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, más de 100 mil personas acudieron aquella noche al Zócalo pese a la lluvia para escuchar canciones como Ojalá, Unicornio, Sueño con serpientes, La maza y Óleo de mujer con sombrero.

El concierto ocurrió el 10 de junio, fecha en la que se conmemora la represión estudiantil de 1971 conocida como El Halconazo. La presentación comenzó después de la movilización conmemorativa y tuvo como acto de apertura a la cantautora mexicana Vivir Quintana.

Vivir Quintana durante el concierto de apertura de Silvio Rodríguez en el Zócalo capitalino Cuartoscuro

Ese mismo día, la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró a Rodríguez Huésped Distinguido y le entregó las Llaves de la Ciudad.

Cinco años después de aquella visita, el trovador cubano volverá al país con una gira mucho más amplia que no se limitará a la capital.

Monterrey, Guadalajara, Puebla y Ciudad de México serán las cuatro ciudades encargadas de recibir en abril de 2027 a un artista cuya relación con el público mexicano comenzó hace más de medio siglo.

bgpa