¿Qué canciones cantará Intocable en el Zócalo? Posible setlist en el Grito de Independencia

Intocable será el encargado de poner música a los festejos por el Grito de Independencia este 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. La agrupación llegará con su Cultura Tour 2026 y ofrecerá un recorrido por las canciones que han marcado sus más de tres décadas de trayectoria.

Aunque la banda todavía no ha dado a conocer el repertorio oficial, sus presentaciones recientes permiten tener una idea de los temas que podrían escucharse. Entre los más esperados están “Fuerte no soy”, “¿Y todo para qué?”.

Foto: Instagram

¿Qué canciones cantará Intocable en el Zócalo?

Hasta el momento, Intocable no ha confirmado cuáles canciones formarán parte de su concierto en la Plaza de la Constitución. Sin embargo, al tomar como referencia los repertorios de su Cultura Tour 2026, este podría ser el setlist de la noche:

Aire

Si me duele que duela

Amor maldito

Déjame amarte

Déjate amar

Eres mi droga

Es tan bello

Bastó

Mi castigo

Eso duele

Estás que te pelas

No van a entender

Tu soledad y la mía

¿Dónde estabas?

Alguien te va a hacer llorar

Tu adiós no mata

Contigo

Prometí

Llévame en tu viaje

Fuertemente / ¿Cómo te atreves?

Te perdono

Te amo (para siempre)

Es mejor decir adiós

Obsesión

Me gusta mi vida

¿Y todo para qué?

Coqueta

Sueña

Enséñame a olvidarte

Soñador eterno

Fuerte no soy

La selección podría cambiar durante la presentación, pues se trata de una recopilación basada en canciones incluidas en conciertos anteriores y en el repertorio asociado con la gira Cultura Tour 2026. La lista definitiva se conocerá cuando Intocable suba al escenario.

Los éxitos de Intocable que no pueden faltar

“Fuerte no soy” es una de las canciones más esperadas debido a que se convirtió en uno de los mayores clásicos del grupo. También podrían sonar “¿Y todo para qué?”, “Eres mi droga”, “Sueña” y “Enséñame a olvidarte”, temas que han acompañado a sus seguidores durante diferentes etapas.

A estos éxitos podrían sumarse canciones más recientes, entre ellas “Si me duele que duela”, así como otros temas que actualmente forman parte de sus conciertos.

Instagram: Intocable

¿A qué hora cantará Intocable en el Zócalo?

Las actividades gratuitas en el Zócalo comenzarán a partir de las 19:00 horas. De acuerdo con la programación difundida, Intocable subiría al escenario alrededor de las 21:45 horas, antes de la ceremonia del Grito de Independencia, prevista para las 23:00 horas.

El público podrá ingresar gratis a la Plaza de la Constitución. Debido a la cantidad de asistentes que se espera, es recomendable llegar con anticipación y considerar los cierres viales en las calles cercanas al Centro Histórico.