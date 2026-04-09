Inti, hija de Cazzu y Nodal, ya tendría visa: ¿Acompañará a su madre en la gira?

La visa de Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal, podría haber sido aprobada, lo que abriría la posibilidad de que la menor acompañe a la cantante durante su gira en Estados Unidos.

La información surge tras meses en los que el permiso de viaje se convirtió en uno de los puntos más delicados dentro del proceso legal que enfrentan ambos artistas.

Hasta ahora, la salida de la niña de Argentina había estado condicionada a autorizaciones legales que, según la propia cantante, no se habían concretado.

¿Por qué Cazzu no podía viajar con su hija Inti?

Fue en 2025 cuando Cazzu, nombre real Julieta Cazzuchelli, explicó públicamente que necesitaba la firma de Christian Nodal para poder viajar con su hija fuera del país.

En ese momento, relató que el trámite se encontraba en mediación y que no lograba obtener el permiso necesario pese a que su trabajo —al igual que el de su expareja— implica constantes viajes. La situación se volvió aún más tensa cuando, según contó, recibió una respuesta legal que dejaba claro que la autorización podía depender completamente de la otra parte.

Ese episodio marcó un antes y un después en el caso, no solo por lo que implicaba a nivel personal, sino por el impacto directo en su carrera. La imposibilidad de trasladarse libremente con su hija limitaba su agenda internacional.

cazzu Redes Sociales

¿Ya fue aprobada la visa de Inti para Estados Unidos?

La versión sobre la visa de Inti en Estados Unidos fue dada a conocer por el periodista Javier Ceriani, quien aseguró que tanto la cantante como la menor ya tendrían el documento aprobado.

De confirmarse, esto permitiría que la niña acompañe a su madre en su gira internacional, algo que hasta hace poco parecía incierto. Sin embargo, ni Cazzu ni Christian Nodal han confirmado esta información, por lo que el estatus oficial del trámite aún no está claro.

El dato no es menor. En procesos de este tipo, cuando se trata de menores de edad, generalmente se requiere la autorización de ambos padres, sobre todo si existe un conflicto legal activo.

Cazzu e Inti Instagram: Cazzu

¿Inti acompañará a Cazzu en su gira por Estados Unidos?

La posible aprobación de la visa de Inti coincide con el arranque de la gira de Cazzu en Estados Unidos, programada para finales de abril.

El recorrido incluye ciudades clave como Chicago, Las Vegas, Phoenix, San José, San Diego, Nueva York, así como varias fechas en Texas y Florida. Se trata de una etapa importante para la artista dentro del mercado latino en Estados Unidos.

Para la cantante, poder viajar con su hija no solo es un tema personal, también forma parte de su dinámica profesional. En entrevistas previas, ha dejado claro que su carrera exige movilidad constante, lo que vuelve indispensable resolver este tipo de permisos.

Inti Foto: cazzu

La disputa legal con Nodal sigue abierta

Mientras la atención se centra en la visa de Inti, el proceso entre ambos artistas continúa. En marzo de 2026, Christian Nodal informó que inició una demanda en México enfocada en limitar la exposición de su hija en redes sociales.

El cantante ha explicado que busca proteger la privacidad de la menor y evitar que su imagen circule sin control. Según sus declaraciones, la intención es que sea ella quien decida sobre su vida pública en el futuro.

Por su parte, Cazzu habría iniciado un proceso en Argentina relacionado con la custodia y manutención de Inti, donde ha manifestado inconformidad con la pensión establecida.

Ambas acciones legales avanzan en paralelo y en distintos países, lo que mantiene el caso en desarrollo.