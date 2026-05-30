Leire Martínez habla de su salida de La Oreja de Van Gogh y lo que significó para ella

Leire Martínez es una de las voces más reconocidas del pop español gracias a su trayectoria con La Oreja de Van Gogh, agrupación de la que se despidió en octubre de 2024 tras 17 años como vocalista.

A casi dos años de su salida de la banda, la cantante habló sobre uno de los momentos más importantes de su carrera artística, su vínculo con el grupo y la forma en que ha sido recibida por el público en esta nueva etapa como solista.

¿Quién es Leire Martínez?

La cantante y compositora española comenzó su camino en la música al participar en la versión española de Factor X en 2007.

Un año después fue elegida como la nueva vocalista de La Oreja de Van Gogh, tras la salida de Amaia Montero, quien decidió emprender su carrera como solista.

Durante su permanencia en la agrupación, Leire Martínez grabó cuatro discos de estudio: A las cinco en el Astoria, Cometas por el cielo, El planeta imaginario y Un susurro en la tormenta, consolidándose como una de las figuras más importantes del pop en español.

Leire Martínez habla sobre su salida de La Oreja de Van Gogh

En entrevista con Imagen Radio, Leire Martínez fue cuestionada sobre si le incomoda que la llamen "exvocalista de La Oreja de Van Gogh", una etiqueta que aseguró no le genera ninguna molestia debido al profundo cariño que siente por la banda.

“No, mira, La Oreja de Van Gogh es mi vida. He formado parte de la banda 17 años y plantearlo desde esa perspectiva es casi como plantear que elimine 17 años de mi vida y que haga desaparecer… Quiero decir, es gran parte de mi vida y estoy orgullosísima de todo lo vivido, por lo tanto jamás me molestará”.

Sus palabras dejaron claro que, lejos de querer distanciarse de esa etapa, la considera fundamental en su crecimiento personal y profesional.

Leire Martínez habla de su salida de La Oreja de Van Gogh y revela cómo la recibió México Foto: Cuartoscuro.com

Así ha sido el recibimiento de Leire Martínez en México

La intérprete también destacó el cariño que ha recibido del público mexicano durante esta nueva etapa de su carrera y confesó que, tras finalizar su ciclo con La Oreja de Van Gogh, sintió incertidumbre sobre el futuro y sobre cómo reaccionarían los seguidores a su proyecto en solitario.

“Cuando acabó la etapa con La Oreja de Van Gogh, evidentemente yo dije: ‘¿Ahora qué? ¿Qué va a pasar? Quizá no tenga la posibilidad de hacer giras mundiales como hacíamos antes y efectivamente la respuesta del público ha sido la contraria. Queremos que estés, que vengas. Han recibido el disco increíble”, señaló.

La artista aseguró que el respaldo de sus seguidores ha superado sus expectativas y le ha permitido afrontar con mayor confianza esta nueva etapa musical.

Leire Martínez habla de su salida de La Oreja de Van Gogh y revela cómo la recibió México Foto: Cuartoscuro.com

Conciertos de Leire Martínez en México: fechas y sedes

Leire Martínez tiene programadas dos presentaciones en México como parte de la promoción de su carrera como solista.

La primera fue el 30 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional, cuyas entradas se agotaron debido a la alta demanda de sus seguidores.

Además, la cantante se presentará en el Teatro Metropólitan el próximo 1 de junio de 2026 a las 20:00 horas, en un concierto que promete reunir a los fans que han acompañado su trayectoria desde los tiempos de La Oreja de Van Gogh y a quienes han descubierto su nueva propuesta musical.

Aunque ya no forma parte de la agrupación que la llevó a la fama internacional, Leire Martínez continúa consolidándose como solista con canciones como Mi nombre y No se me da bien odiarte.

Su nueva etapa demuestra que sigue conquistando al público con su voz, su talento y una propuesta musical que mantiene viva la conexión con sus seguidores.