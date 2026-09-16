Federica Quijano hace poco reveló que tuvo que trasladar a su hijo Sebastián de 19 años de Mérida a la Ciudad de México. Durante el trayecto el joven estuvo sedado y todo indica que Sebastián tuvo una crisis severa.

En entrevista con De Primera Mano, la integrante de Kabah detalló que su hijo, quien es autista, tuvo una crisis, por lo que lo tuvo que trasladar a la Ciudad de México. La cantante estuvo acompañada de su pareja Vanessa Rodríguez.

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“Tuvo una crisis muy, muy, muy fuerte y me lo tuve que traer de Mérida, nos lo trajimos sedado para acá, relató Federica”.

Integrantes de Kabah hablan del estado de salud del hijo de Federica Quijano

Recientemente en una entrevista para Venga la alegría, Sergio O’ Farrill y René Ortiz, integrantes de Kabah, fueron cuestionados sobre el estado de salud de Sebastián, hijo de Federica Quijano.

Sergio O’ Farrill detalló que todo indica que la crisis que tuvo Sebastián no puso en riesgo su vida y se encuentra bien, al igual que la otra hija de Federica Quijano, María.

federica quijano

“Nos enteramos que había habido alguna situación, que había podido resolver, pero no me enteré que haya sido de emergencia. Lo mencionó (Federica Quijano) como algo que había tenido que hacer. Sabemos que Sebastián está bien y María también”, dijo Sergio.

Por otra parte, René dijo que al parecer la crisis de Sebastián pudo estar relacionada por estar en un espacio muy abierto.

“Fue una situación de espacio, con lo que tiene (austismo) creo que no podía estar en espacios muy abiertos y tuvo que hacer el cambio de vivienda, pero todo bien”.

Sebastián fue diagnosticado con autismo cuando era niño

Sebastián fue adoptado por Federica Quijano cuando tenía alrededor de un año y medio. De acuerdo con lo que la cantante ha contado en distintas entrevistas, los primeros cambios importantes en su comportamiento aparecieron cuando tenía aproximadamente tres años.

Después de una caída, Federica notó que su hijo comenzó a comportarse de una manera muy distinta. Dejó de hablar, volvió a utilizar pañal y comenzó a presentar conductas que llevaron a los médicos a buscar una explicación.

Isaac Esquivel Monroy

Con el tiempo recibió el diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA). De acuerdo con Federica Quijano, algunas llegaron crisis que ha tenido si hijo han llegado a incluir agresiones, autolesiones y episodios que requirieron atención psiquiátrica.