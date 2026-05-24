"Acho, PR es otra cosa": Ibai Llanos apareció en 'La Casita' y sorprendió en concierto de Bad Bunny

Bad Bunny e Ibai Llanos se convirtieron en tendencia durante la segunda presentación del cantante puertorriqueño en Barcelona, luego de que el popular streamer apareciera en “La Casita”, uno de los espacios más exclusivos y comentados del Debí Tirar Más Fotos World Tour.

La presencia del creador de contenido español sorprendió a miles de asistentes, especialmente cuando tomó el micrófono frente al estadio y participó en uno de los momentos más emblemáticos del concierto.

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La gira de Bad Bunny ha llamado la atención no solo por su espectáculo musical, sino también por las celebridades que acompañan algunas fechas desde “La Casita”, una estructura instalada dentro del recinto que funciona como punto de encuentro para invitados especiales.

Ibai Llanos apareció en “La Casita” y tomó el micrófono

Uno de los momentos más esperados en los conciertos de Bad Bunny ocurre antes de que suene la canción “Voy a llevarte pa PR”. Durante esa parte del espectáculo, una persona invitada desde “La Casita” toma protagonismo y lanza la frase: “Acho, PR es otra cosa”, una expresión que ya se convirtió en sello de la gira.

En la segunda fecha de Barcelona, el encargado de decir esas palabras fue Ibai Llanos. El streamer español apareció frente a miles de personas desde el exclusivo espacio VIP y tomó el micrófono para participar en el concierto, provocando una reacción inmediata entre los asistentes.

La escena rápidamente comenzó a compartirse en redes sociales, donde muchos seguidores destacaron la inesperada participación del creador de contenido en uno de los momentos más importantes del espectáculo.

Así reaccionó Ibai antes de subir al concierto de Bad Bunny

Previo al evento, Ibai Llanos publicó un video en sus redes sociales donde habló con humor sobre cómo se sentía antes de asistir al concierto del cantante puertorriqueño. El streamer aseguró que no tiene experiencia bailando en este tipo de eventos y hasta bromeó sobre el miedo que tenía de hacer el ridículo.

“Toda esta gente tiene flow, toda esta gente sabe bailar. Yo he ido a tres conciertos en mi vida y tengo el mismo baile que tu abuelo, por lo tanto, voy a dar vergüenza, voy a dar lástima, voy a dar pena”, expresó.

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Lejos de mostrarse nervioso, el influencer continuó haciendo bromas y explicó que su principal objetivo era intentar pasar desapercibido durante el show.

“Yo estoy pensando cuál es el baile que puedo hacer para dar la menor vergüenza posible; es decir, para pasar desapercibido”, comentó entre risas.

“La Casita” sigue reuniendo celebridades en la gira de Bad Bunny

Además de Ibai Llanos, otras figuras reconocidas estuvieron presentes en la zona VIP del concierto. “La Casita” se ha convertido en uno de los elementos más llamativos del Debí Tirar Más Fotos World Tour y constantemente reúne a invitados del mundo del deporte, la música y el entretenimiento.

Entre los asistentes que aparecieron durante la noche estuvieron Gerard Piqué y el futbolista Riqui Puig, quienes también fueron captados disfrutando del espectáculo desde el espacio reservado para invitados especiales.

Fotos: AFP / DPA KEVIN C. COX

A la lista se sumaron personalidades como Úrsula Corberó, Priscila Delgado, Miranda Makaroff y la influencer Lola Lolita, quienes acompañaron el concierto desde una de las zonas más comentadas de la gira.