"El circo está en peligro de extinción", dice Alfredo Atayde, promotor de Les Clowns 

En un mundo donde la oferta de entretenimiento es enorme todos los días del año y los nuevos reglamentos limitan los actos que en tiempo pasado eran normales, como los números con animales, el circo ha tenido que encontrar diferentes formas para mantenerse vivo en México.

La familia Atayde tiene la tradición circense en su ADN desde 1888 y, en ese sentido, están conscientes de que para que se mantenga tiene que hacerse con calidad, honestidad y pensando en toda la familia para que pueda subsistir.

“El circo es un negocio muy noble, pero en México desafortunadamente somos muy pocos los empresarios de espectáculos, muy pocos, porque tener una carpa no te hace empresario. Son ellos los que no tienen el compromiso y los que engañan a la gente; porque si vas a ir a un circo que te está regalando la entrada o te cobra 20 pesos, nada más aguas, o incluso los que se piratean el nombre, el nuestro, es un problema.

Algo que me duele reconocer es que el buen circo, el leal, el honesto, en estos momentos se puede decir —y ojalá cambie— que vamos en peligro de extinción en México. Porque si yo quisiera ser un vividor y hacer easy money, soy dueño de la marca número uno de circo en México, podría piratearme a los Paw Patrol, no contrato artistas, consigo gente que por 200 pesos el día se ponga las botargas y vendo palomitas a 200 pesos… La gente sale decepcionada porque no recibió algo de calidad, y si por una poca cantidad de dinero tuvieron eso, no van a pagar un boleto más caro por la mala experiencia”, compartió con Excélsior Alfredo Atayde.

En ese sentido, para el promotor, que forma parte de la cuarta generación de los Atayde, es importante adaptarse y ofrecer shows de calidad que motiven a la gente a regresar al circo y a volver a normalizar ir a este espacio artístico, adaptándose a los requerimientos del hoy. Por esta razón, Alfredo retomó el espectáculo Les Clowns, el cual puede presentarse tanto en un teatro como en carpa, como ya lo ha hecho.

“Es la carpa Astros, ahora en Atizapán, la que nuevamente albergará espectáculos del Circo Atayde, en esta ocasión Les Clowns, el cual regresa justo para el festejo del 138 aniversario de la compañía. Estamos muy contentos con todos, estamos seguros de que la gente necesita maneras honestas, más que nada familiares, porque el circo no sólo es para niños, es un espectáculo familiar. El buen circo no es barato, tampoco es caro, nosotros tenemos precios accesibles para todos los bolsillos, porque es una lástima lo que está pasando ahorita: hay espectáculos que están regalando sus shows, pero eso sí, con la condición de que les compres las palomitas y el refresco.

Pinpoint Comunicación

“¿Qué clase de espectáculos son que cobran 20 o 30 pesos?, y el gobierno no hace nada. Pero a nosotros eso nos afecta mucho, la piratería por más de 50 años a la marca registrada nos afecta aún más, pero no quitamos el dedo del renglón. Los invitamos a que asistan a Galerías Atizapán, ahí en la explanada del estacionamiento vamos a levantar las carpas. Es un espectáculo muy nostálgico y también, como adulto, te desconecta del mundo; todos tenemos problemas, lo sabemos, pero nosotros somos los encargados de aligerar esos días que a veces pueden ser pesados”, agregó.

Les Clowns, que arrancará su temporada el 23 de julio, es un show en el que se reivindica el papel del payaso, que va más allá de pintarse la cara y ponerse una nariz roja; el clown es un actor interpretando un papel con diferentes técnicas, y en este show Iván BoBo Vega, Raúl RuLo Zamora y Fernando Chaz Hondall, tres artistas mexicanos, son los encargados de esta gran misión.

Soy un amante del circo, del teatro, de las bellas artes, y sí, estuve estudiando esta problemática del circo, que ya lo ven mal, porque pues cualquier carpa dicen que es circo y eso no es cierto, y cualquier persona que se pinte y se ponga una nariz piensa que es payaso, y no.

“El clown es cultura, es arte y merece todo el respeto. En México también tenemos buenos exponentes, en esta ocasión tenemos a tres grandes exponentes de la comedia. Y es rescatar esto, que la gente vuelva a ver al circo, al clown, con respeto y como una opción de verdad interesante para ir a pasar un momento en familia”, señaló.