Así se apoyó Gerardo Quiroz de la IA para extender la obra de Frida Kahlo a una película

La inteligencia artificial suele despertar dudas cuando entra al terreno artístico, pero para Gerardo Quiroz, productor de teatro y director de cine, su función no es reemplazar la creatividad, sino ampliar las posibilidades de contar una historia.

Esa idea fue la guía para llevar Frida Kahlo, el musical: La vida de un icono del teatro al cine, un proyecto construido tras una investigación documental sobre la pintora mexicana y con la autorización de Frida Kahlo Corporation.

“Recreamos locaciones como París en los años treinta. La inteligencia artificial ayudó muchísimo para hacer más poéticas ciertas tomas, con efectos especiales, cambios de iluminación... todo a través del prompt”, explicó Quiroz en entrevista para Excélsior.

Aunque reconoce el potencial de estas herramientas, considera que el impacto depende de la medida en que se utilicen.

Si lo haces como algo complementario, está bien; si se exagera, mejor haces algo animado. En esta película sólo un cinco por ciento, sólo complementario, es lo que está hecho con IA; eso le da mucha realidad”, señaló.

El productor explicó que la historia que ahora adaptó al cine —y que lleva meses presentándose en el Teatro Centenario— nació de la admiración que siente por la artista. Durante más de un año reunió cartas, testimonios y material bibliográfico para construir un relato fiel que, asegura, busca acercar al público a la mujer detrás del mito.

Investigamos la vida de Frida, sus cartas y todo el trabajo bibliográfico. Cuando terminé de escribir la historia, la presentamos a la Frida Kahlo Corporation, porque cuidan mucho su imagen y todo lo relacionado con ella; afortunadamente, los hemos convencido”, recordó.

cortesia

Para Quiroz, la permanencia de Frida Kahlo no radica únicamente en su obra, sino en los valores que representa para las nuevas generaciones.

“Su fuerza, su valentía, su resiliencia, su amor a México y a su familia. Era una mujer auténtica y creo que las mujeres tienen mucho que agradecerle porque las reivindicó”, concluyó. Por ello, ahora adapta al personaje influyente de la pintura mexicana —que rebasó el marco y el lienzo para convertirse en símbolo del empoderamiento— a una película ya disponible en Vimeo.