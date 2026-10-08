HYBE Latinoamérica, alineada con el deseo de la presidenta Claudia Sheinbaum 

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer el intercambio cultural entre México y Corea del Sur contempla acercar al país el modelo de formación que sostiene a la industria del K-pop mediante la creación de un centro cultural y de formación de idols en México, una idea que encuentra coincidencias con la metodología que HYBE ya comenzó a aplicar en su división de Latinoamérica.

HYBE es la compañía surcoreana detrás de grupos como BTS y de proyectos internacionales como KATSEYE. En México estableció HYBE Latin America y desarrolló Santos Bravos, su primer grupo latino, formado mediante un proceso de entrenamiento inspirado en el sistema de preparación de artistas de Corea del Sur.

Juan Sebastián Arenas, CEO de HYBE Latin America, explicó a Excélsior que la empresa ya probó ese modelo en el país y que existe una coincidencia con la intención expresada por Sheinbaum, aunque aclaró que no puede confirmar una participación de HYBE en el proyecto gubernamental.

Nosotros lo hemos hecho en el pasado y creo que lo hicimos como compañía cuando formamos a Santos Bravos. Lo que hicimos en el Parque Bicentenario fue una extensión a lo que ya tenemos en Corea, que es ese centro de desarrollo de artista, y fue en parte para mostrar cómo el modelo de nosotros se enfoca en el desarrollo del artista", señaló Arenas.

La banda realizó un circuito de festivales por el continente. HYBE

La metodología de HYBE no se limita al entrenamiento vocal o de baile; busca preparar a sus artistas para desenvolverse sobre el escenario, relacionarse con sus seguidores y construir una identidad alrededor de cada proyecto.

Entiendo por qué la Presidenta quiere hacer eso, para seguir desarrollando el talento latinoamericano, el talento mexicano. Nosotros como compañía nos alineamos mucho con ese pensamiento y metodología, porque está muy basada en la metodología que tiene HYBE", explicó el ejecutivo.

Además, precisó que no podía confirmar si existe actualmente un acercamiento institucional con la Secretaría de Cultura u otra dependencia para participar en la iniciativa planteada por el gobierno mexicano, pero para HYBE, la formación de artistas ya es una herramienta que forma parte de su expansión internacional. La prioridad es Santos Bravos

Mientras se define el rumbo de esa propuesta, la compañía mantendrá su apuesta por Santos Bravos. El grupo debutó en 2025 después de un proceso de selección y entrenamiento que llevó a cinco integrantes a convertirse en el primer proyecto latino de HYBE. Desde entonces ha actuado en México, Brasil, Perú y Colombia, además de participar en actividades y presentaciones en Corea.

Juan Arenas es el CEO de la compañía en Latinoamérica. HYBE

Vamos a seguir apoyando e invirtiendo y trayendo su música a nivel global, y también usar el grupo, que expone mucha de esa conexión cultural con Corea. Estuvieron en Corea al principio del año e hicieron mucha promoción allá. Esa conexión siempre va a existir y se va a seguir formalizando y consolidando", afirmó.

La expansión de HYBE en Latinoamérica tampoco se limita a Santos Bravos. Durante 2026, grupos de la compañía como ENHYPEN han realizado actividades en México y Brasil; BOYNEXTDOOR tiene prevista una visita a México en noviembre y KATSEYE también llegará al país. BTS, el grupo que convirtió a HYBE en una de las compañías más reconocidas del K-pop, regresará a México en 2027.

Arenas explicó que estas visitas buscan generar una experiencia más amplia alrededor de los conciertos, con actividades que permitan a los seguidores relacionarse con los artistas y con sus universos.

Cuando vino BTS a México hubo pop-up; ENHYPEN también tuvo su pop-up en la Ciudad de México, haciendo eventos de fansigning cuando se puede y activaciones con partners. Se buscan hacer todas esas dinámicas y ese universo alrededor: no solamente viene un grupo, sino que también se hacen muchas cosas", detalló.

BTS se convirtió en el primer grupo surcoreano en visitar Palacio Nacional. HYBE

La compañía analiza llevar su modelo a otros formatos. Arenas no confirmó la creación de una agrupación femenina latinoamericana, pero señaló que HYBE busca constantemente nuevos mercados, géneros y posibilidades para desarrollar artistas.

Siempre estamos mirando cómo tomamos la metodología y la traemos a nuevas regiones, géneros nuevos y grupos nuevos. Un ejemplo perfecto después de Latinoamérica fue India, donde nos estamos expandiendo. Siempre estamos viendo cómo expandir y cómo volvernos una plataforma más global", afirmó.

Para HYBE, esa expansión parte de una idea que coloca al público en el centro de sus proyectos: el fandom. En Latinoamérica, Arenas identifica una participación particularmente activa de los seguidores, algo que la empresa pretende seguir desarrollando mediante conciertos, plataformas digitales y actividades presenciales.

"En HYBE todo empieza desde el fandom. Ahí es donde empieza todo. Los fans son la razón de existir y la razón por la que los grupos hacen lo que hacen", concluyó Arenas.