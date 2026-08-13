Día Mundial del K-pop: por qué se celebra el 13 de agosto y cómo surgió el género

El K-pop celebra su día este 13 de agosto, una fecha en la que los seguidores recuerdan el crecimiento de un género que salió de Corea del Sur para conquistar escenarios, listas musicales y plataformas digitales alrededor del mundo.

Más que un estilo de música, el pop coreano se ha convertido en una experiencia que combina canciones, coreografías, moda, videos musicales y una relación cercana entre los artistas y sus comunidades de fans.

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¿Qué es el K-pop y por qué se celebra el 13 de agosto?

La palabra K-pop es una abreviatura de “Korean popular music”, que en español significa música popular coreana. Aunque suele relacionarse principalmente con grupos de idols, el género reúne influencias del pop, hip-hop, R&B, rock, música electrónica y otros sonidos.

Cada 13 de agosto, diferentes comunidades conmemoran el Día Mundial del K-pop. Sin embargo, no existe un organismo internacional que haya establecido oficialmente esta celebración ni un acontecimiento histórico comprobado que explique la elección de la fecha.

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Una de las versiones más difundidas señala que la iniciativa comenzó entre comunidades de fans en redes sociales y posteriormente fue adoptada en distintos países. Por esta razón, también existen aficionados que celebran al K-pop en otras fechas.

A pesar de no ser una efeméride oficial, el 13 de agosto se ha convertido en una oportunidad para reconocer el alcance del género, recordar a los grupos que marcaron distintas generaciones y compartir canciones, coreografías y mensajes dedicados a los idols favoritos.

¿Cómo surgió el K-pop?

Para entender el nacimiento del K-pop moderno hay que viajar a principios de la década de 1990. Aunque Corea del Sur ya tenía una industria musical, la llegada de Seo Taiji and Boys cambió la manera de crear y presentar canciones dirigidas al público joven.

El trío debutó en televisión el 11 de abril de 1992 con “Nan Arayo”, también conocida como “I Know”. Su propuesta mezclaba rap, hip-hop, new jack swing, letras en coreano y coreografías, elementos poco comunes en la música del país durante aquellos años.

Curiosamente, los jueces del programa en el que se presentaron no quedaron impresionados y les dieron una calificación baja. La reacción del público fue completamente distinta: la canción se convirtió en un éxito y Seo Taiji and Boys terminó siendo considerado uno de los principales puntos de partida del K-pop moderno.

El nacimiento de los primeros grupos de idols

Después del éxito de Seo Taiji and Boys, las agencias surcoreanas comenzaron a desarrollar un modelo enfocado en seleccionar y preparar artistas antes de su debut.

H.O.T., agrupación lanzada por SM Entertainment en 1996, es reconocida como una de las primeras grandes boybands creadas bajo este sistema. Más adelante aparecieron grupos como Sechs Kies, S.E.S. y Fin.K.L, que ayudaron a consolidar la primera generación del K-pop.

Fans del K-pop. Jung Yeon-je / AFP

Con el paso del tiempo, las compañías perfeccionaron el proceso de preparación de los idols. Antes de debutar, los jóvenes seleccionados pueden recibir clases de canto, baile, actuación, idiomas y desenvolvimiento ante las cámaras.

El tiempo de entrenamiento no es igual para todos. De acuerdo con información publicada por Korea.net, la preparación suele durar entre dos y cinco años, aunque algunos aspirantes permanecen más de una década como trainees y otros debutan en un periodo menor.

¿Cómo logró el K-pop conquistar al mundo?

Durante los años 2000, agrupaciones como TVXQ, Super Junior, Girls’ Generation, BIGBANG, Wonder Girls y 2NE1 ayudaron a llevar el género más allá de Corea del Sur. Su popularidad creció especialmente en otros países asiáticos, pero también comenzó a despertar interés en América Latina, Europa y Estados Unidos.

Internet fue una herramienta decisiva para esa expansión. YouTube permitió que los videos musicales llegaran a personas que no tenían acceso a programas de televisión surcoreanos, mientras que las redes sociales facilitaron la creación de comunidades internacionales.

Uno de los momentos más importantes ocurrió en 2012 con “Gangnam Style”, de PSY. Su videoclip fue el primero en la historia de YouTube en superar los mil millones de reproducciones, marca que alcanzó el 21 de diciembre de ese año.

Más adelante, grupos como BTS y BLACKPINK reforzaron la presencia del K-pop en el mercado internacional. En 2020, BTS se convirtió en el primer acto completamente surcoreano en alcanzar el primer lugar del Billboard Hot 100 gracias a “Dynamite”.

El K-pop, un fenómeno que va más allá de la música

Actualmente, el K-pop es una de las expresiones más visibles de la llamada ola coreana o Hallyu, término utilizado para describir la expansión internacional de contenidos culturales de Corea del Sur.

Además de escuchar canciones, los fans aprenden coreografías, participan en proyectos, coleccionan álbumes y photocards, asisten a conciertos y se interesan por el idioma y la cultura del país.

BTS en la entrega de los Grammy. REUTERS

El Día Mundial del K-pop sirve para celebrar una industria que ha cambiado con cada generación, pero que mantiene algunos de sus elementos más reconocibles: presentaciones cuidadas, canciones que mezclan distintos géneros y comunidades de seguidores capaces de conectarse sin importar la distancia.