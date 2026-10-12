Horóscopos de Durango grita "¡Que viva Palestina!" durante concierto en Los Ángeles

¡Antes muerta que sencilla! Marisol y Vicky Terrazas invitaron a las influencers Luna y Ruba Kareem a cantar Si la quieres durante su concierto en Los Ángeles, donde también se escucharon mensajes de apoyo a Palestina.

Los Horóscopos de Durango hicieron espacio en su concierto para dos seguidoras que llegaron con una canción aprendida y un mensaje sobre sus raíces. Las hermanas Marisol y Vicky Terrazas las invitaron a subir al escenario, donde la música duranguense se acompañó de un grito: “¡Palestina libre!”.

Las invitadas eran Luna y Ruba Kareem, creadoras de contenido palestino-estadounidenses que asistieron a la presentación en el Peacock Theater de Los Ángeles.

¿Qué dijo Marisol Terrazas sobre Palestina?

La bienvenida incluyó una expresión de apoyo de Marisol Terrazas. “¡Que viva Palestina! ¡Que vivan las mujeres!”, dijo la cantante antes de dar paso a la participación de las hermanas Kareem.

Después llegó el turno de Si la quieres, el tema que las invitadas interpretaron junto a las vocalistas. Luna llevó buena parte de la canción y Vicky la acompañó hasta terminar, mientras los asistentes respondían con aplausos.

El encuentro reunió sobre el escenario a dos pares de hermanas: unas al frente de la agrupación y otras entre sus seguidoras. Para Luna y Ruba, la invitación fue una oportunidad de compartir su gusto por esa música y de expresar públicamente su identidad palestina.

“No somos latinas, pero nos encanta la cultura”

“No somos latinas, pero nos encanta la cultura”, expresó ante los asistentes, en una intervención que acompañó el mensaje de apoyo a Palestina.

El episodio quedó recogido en una publicación de la cuenta de Instagram @rubawright, de Ruba Kareem Wright, influencers palestino-estadounidenses.

Las palabras de Marisol constituyeron una expresión de solidaridad desde el escenario. El intercambio difundido se concentró en esa bienvenida, la interpretación musical y el agradecimiento de las invitadas, sin desarrollar un posicionamiento detallado sobre el conflicto.

“Si la quieres”, una canción con más de dos décadas en su repertorio

La canción elegida forma parte de Y seguimos con duranguense, álbum de Los Horóscopos de Durango publicado en 2005, según el catálogo de Apple Music. Allí aparece la versión ranchera de “Si la quieres”, junto con otros temas como “Que vuelva” y “Obsesión”.

El repertorio de la agrupación también incluye “Dos locos”, del disco Locos de amor, de 2004, y “Antes muerta que sencilla”, incorporada al álbum Antes muertas que sencillas, de 2006. Esas grabaciones corresponden a la etapa en la que las voces de Marisol y Vicky se consolidaron dentro del duranguense.

Una agrupación con raíces en Chicago

La historia de Los Horóscopos de Durango comenzó en 1975, cuando Armando Terrazas fundó la agrupación en Chicago. Sus hijas, Marisol y Vicky, asumieron después el protagonismo de un proyecto familiar que desarrolló su carrera dentro de la música regional mexicana en Estados Unidos.

Más de medio siglo después de aquel comienzo, una de sus canciones reunió en Los Ángeles a las hermanas Terrazas con dos admiradoras de origen palestino.

El momento dejó tanto una interpretación compartida como las palabras con las que Luna explicó su presencia: “No somos latinas, pero nos encanta la cultura”.

bgpa