El actor Horacio Beamonte decide recurrir a la ortotanasia ante el cáncer terminal que padece

El actor mexicano Horacio Beamonte generó un shock en el mundo del entretenimiento luego de anunciar que, ha decidido, seguir con el proceso natural de la vida y esperar la muerte a través de la ortotanasia, esto luego de que informara en sus redes sociales que su estado de salud ha empeorado por el cáncer que padece y que, ya no tendría tratamiento alguno.

El intérprete tomó la determinación de rechazar procedimientos médicos invasivos para dar paso a la evolución biológica de su padecimiento bajo un esquema exclusivo de cuidados paliativos.

Horacio Beamonte ha tratado su enfermedad en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en la capital del país, una de las instituciones médicas más reconocidas en el tratamiento de cáncer en el país. Ahí formalizó la Carta de Voluntad Anticipada y la Orden de No Reanimación, estableciendo formalmente que sus órganos no sean manipulados mediante soporte artificial cuando comiencen a fallar para esperar el desenlace de su vida.

¿Quién es el actor Horacio Beamonte?

Horacio Beamonte es un actor que ha trabajado en diversas producciones de Televisa teniendo un especial impacto en programas como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, además de participación en telenovelas como El amor invencible.

En mayo de 2025, el actor fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda acompañada del cromosoma Filadelfia, un factor que incrementa la agresividad de la enfermedad tanto en la sangre como en la médula ósea.

A pesar de los tratamientos, su estado de salud no ha mejorado y es por esa razón que ha decidido por la ortotanasia.

¿Qué es la ortotanasia y cuál fue el mensaje de despedida del actor?

La ortotanasia consiste en permitir el fallecimiento natural de una persona diagnosticada con una enfermedad terminal, garantizando el alivio del dolor y evitando la aplicación de tratamientos que únicamente prolonguen la agonía del paciente sin posibilidades reales de curación.

A diferencia de la eutanasia no se trata de una muerte asistida, sino de dejar que, en este caso, la enfermedad avance y únicamente ofrecer tratamientos para aliviar el dolor.

A través de un extenso texto en su cuenta de Instagram, el propio actor explicó los motivos de su decisión y compartió detalles precisos de su proceso:

"Me decidí por la Ortotanasia, la verdadera muerte digna. Hoy fui a mi consulta a la Clínica del dolor (cuidados paliativos) del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde me atienden de la leucemia y aproveché para firmar la Carta de Voluntad Anticipada y la Orden de No Reanimación", expresó Beamonte.

Para el actor, lo que resta es continuar con su vida con la energía que cada día tenga hasta esperar el capítulo final.