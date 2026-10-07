La historia de Martha Elena, hija adoptiva de Paquita la del Barrio que acaba de morir

Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de Paquita la del Barrio, murió la noche del martes 6 de octubre de 2026, de acuerdo con los primeros reportes. La noticia fue confirmada este miércoles por el Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, municipio de origen de la intérprete de “Rata de dos patas”. La mujer tenía alrededor de 47 años y llevaba una vida alejada de los reflectores.

¿Quién era Martha Elena, hija adoptiva de Paquita la del Barrio?

Martha Elena, hija adoptiva de Paquita la del Barrio. @paquitaoficialb

Martha Elena tenía un vínculo muy particular con Paquita la del Barrio, pues además de ser su hija adoptiva, era su sobrina biológica. Según las versiones que se han dado a conocer sobre la familia, era hija de uno de los hermanos de la cantante y llegó a la vida de Paquita cuando era apenas una bebé. La intérprete decidió hacerse cargo de ella y la crió como una de sus hijas junto a su entonces esposo, Alfonso Martínez.

La llegada de Martha Elena ocurrió después de una etapa especialmente dolorosa para Paquita. La cantante había perdido a unos hijos gemelos poco después de su nacimiento y posteriormente decidió adoptar a Martha Elena, quien, según los relatos publicados, tenía alrededor de cinco meses de edad y atravesaba algunos problemas de salud.

El vínculo entre Paquita y Martha Elena ocurrió cuando la cantante visitó a su hermano en Veracruz y se dio cuenta que la niña estaba enferma, con fiebre y lesiones en la piel y ojos.

Al notar las complicaciones de salud por las que atravesaba la menor, la cantante pidió a su hermano y a su cuñada que le permitieran llevar a la bebé a la Ciudad de México. Allí buscó atención médica y comenzó a cuidarla junto a con su entonces esposo.

Con el paso del tiempo, Martha Elena quedó incorporada a la familia de la cantante, misma que dio a conocer que la registraron con sus apellidos y la criaron como hija.

Por lo anterior, la relación familiar combinaba dos vínculos: Martha Elena era sobrina biológica de Paquita y, al mismo tiempo, su hija adoptiva. Esa condición marcó su lugar dentro del entorno de la artista.

A diferencia de Paquita, Martha Elena eligió mantenerse lejos de los escenarios y de la vida pública. Vivía en Veracruz y que tenía un negocio relacionado con un spa. También era madre de tres hijos: Aldo, Martha Gabriela y María del Carmen, quienes han mantenido una vida privada y alejados de la exposición mediática.

¿De qué murió la hija de Paquita la del Barrio?

Martha Elena, hija adoptiva de Paquita la del Barrio. @paquitaoficialb

Hasta el momento, la causa oficial de muerte de Martha Elena no ha sido dada a conocer por las autoridades ni por la familia. El Ayuntamiento de Alto Lucero confirmó su fallecimiento, pero no proporcionó detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió.

Una de las versiones difundidas proviene de Paco Torres, quien fuera representante de Paquita la del Barrio. En declaraciones retomadas por medios de comunicación, explicó que había recibido información de que Martha Elena sufrió un paro respiratorio. Por otra parte, el programa “Ventaneando” reportó que se habría tratado de un infarto fulminante.

Por ello, sin un informe médico ni un pronunciamiento de la familia, las versiones se toman como información preliminar y no como una causa de muerte confirmada. De acuerdo con lo señalado por Torres, el fallecimiento habría sido inesperado y no tenía conocimiento de que Martha Elena enfrentara alguna enfermedad grave.

Entre los últimos acontecimientos que se conocen de su vida está un viaje que realizó a Perú junto con una de sus hijas. Según Paco Torres, Martha Elena regresó recientemente de ese viaje y posteriormente estuvo con su familia para celebrar el cumpleaños de una de sus hijas el pasado 30 de septiembre.

El encuentro habría transcurrido con normalidad y, de acuerdo con esta versión, no había señales de que días después ocurriría la repentina muerte de Martha Elena.

Martha Elena y los problemas familiares tras la muerte de Paquita

La relación de Martha Elena con su familia volvió a ser noticia después de la muerte de Paquita la del Barrio, quien falleció el 17 de febrero de 2025 a los 77 años. Tras el fallecimiento de la cantante surgieron diferencias entre sus hijos y algunos integrantes de la familia.

En febrero de 2025, Martha Elena incluso acusó públicamente a su hermano Iván Miguel de supuesto maltrato. Tiempo después reconoció que había reaccionado de manera impulsiva y consideró que haber hecho públicas esas acusaciones había sido un error.

También se habló de diferencias entre los hermanos relacionadas con la familia y con la herencia de Paquita. Sin embargo, posteriormente Paco Torres señaló que algunos de los conflictos familiares habían podido solucionarse.

¿Quiénes son los otros hijos de Paquita la del Barrio?

Paquita la del Barrio tuvo cinco hijos en total, aunque no todos llegaron a la edad adulta. Sus primeros dos hijos fueron Iván Miguel y Javier Gerardo, fruto de su matrimonio con Miguel Gerardo Martínez. Ambos crecieron alejados de los reflectores y, a diferencia de su madre, llevaron una vida mucho más privada.

Iván Miguel nació el 5 de enero de 1968 y fue el primer hijo de la cantante. Aunque se conocen pocos detalles sobre su vida personal, algunos reportes señalan que estuvo relacionado con el cuidado de propiedades y tierras de la familia. Paquita siempre procuró mantener a sus hijos lejos de la exposición pública, por lo que Iván no desarrolló una carrera dentro del espectáculo.

Su segundo hijo, Javier Gerardo, nació el 4 de mayo de 1969. Al igual que su hermano, permaneció alejado de la vida artística. Se ha reportado que tenía una gasolinera en Alto Lucero, Veracruz, y que también estaba involucrado en algunos asuntos relacionados con las propiedades de su madre.

Años después, Paquita volvió a convertirse en madre junto a su segundo esposo, Alfonso Martínez. La pareja tuvo gemelos en 1977, pero los bebés fallecieron pocos días después de nacer debido a problemas de salud. Esta pérdida marcó profundamente a la cantante y fue uno de los episodios más dolorosos de su vida. Posteriormente, Paquita y Alfonso adoptaron a Martha Elena Martínez Viveros.

Iván Miguel y Javier Gerardo son los dos hijos de Paquita que llegaron a la edad adulta y que actualmente sobreviven a la cantante.