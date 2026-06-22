Jenna Ortega protagoniza Klara y el Sol: tráiler, de qué trata y fecha de estreno

Sony Pictures dio a conocer el tráiler de la película Klara y el Sol, protagonizada por Jenna Ortega, la cual está basada en el libro de Kazuo Ishiguro.

Se trata de uno de los estrenos más esperados para este 2026, en donde Jenna Ortega toma total protagonismo para dejar atrás a Merlina y dar un drástico cambio de imagen para el nuevo filme.

Tráiler de Klara y el Sol, protagonizada por Jenna Ortega

Jenna Ortega protagoniza Klara y el Sol. Especial

La producción está basada en la exitosa novela del premio Nobel Ishiguro y escrita y dirigida por el ganador del Óscar Taika Waititi ( Jojo Rabbit ), quien aporta su característico estilo narrativo a la obra.

En el adelanto se puede apreciar la participación de la actriz Natasha Lyonne, quien interpreta a una especie de comerciante que gestiona el establecimiento de robots.

Las primeras reacciones al avance apuntan a que la adaptación logrará conservar la esencia melancólica de la novela, apoyada en una manufactura técnica impecable y una dirección de fotografía sumamente cuidada.

Las imágenes muestran un diálogo crucial que define la inocencia de la protagonista androide frente a su entorno comercial.

Si me eligen, ¿cómo sabré si soy compatible con esa persona?”, pregunta Klara al gerente de la tienda de Lyonne, quien le responde: “Recuerda todo lo que aprendiste y, con suerte, llegarán a quererte como a un miembro más de la familia o como a la mascota de la familia”.

Esta premisa establece las expectativas de convivencia entre humanos y máquinas.

¿De qué trata?

Jenna Ortega protagoniza Klara y el Sol. Especial

La historia ocurre en un futuro cercano donde existen los "Amigos Artificiales", androides creados para acompañar a las personas y combatir la soledad. Jenna Ortega interpreta a Klara, una de estas máquinas, que permanece en una tienda esperando ser elegida por una familia. Aunque es un robot, Klara tiene una gran capacidad de observación, curiosidad y una forma particular de entender las emociones humanas.

Klara finalmente es comprada por una madre llamada Chrissie (interpretada por Amy Adams) para acompañar a su hija adolescente Josie (Mia Tharia), una joven con problemas de salud y una relación complicada con su familia. Poco a poco, Klara crea un vínculo profundo con Josie y comienza a preguntarse si una inteligencia artificial puede realmente sentir amor, tener fe o hacer sacrificios por alguien más.

Uno de los elementos centrales de la película es la conexión de Klara con el Sol, que para ella no solo es su fuente de energía, sino una especie de presencia con poder especial. La androide cree que la luz del Sol puede ayudar a Josie, lo que abre preguntas sobre la esperanza, la creencia y los límites entre una máquina y una persona.

La película marca un cambio de registro para Jenna Ortega, conocida por papeles más oscuros como Merlina, ya que aquí interpreta a un personaje más inocente, sensible y emocional.

Fecha de estreno

Jenna Ortega protagoniza Klara y el Sol. Especial

La adaptación cinematográfica de Klara y el sol llegará a los cines el 23 de octubre de 2026, bajo la distribución de Sony Pictures Entertainment a través de su sello TriStar Pictures.

El estreno será exclusivamente en salas de cine, por lo que no se ha anunciado todavía una fecha oficial de llegada a plataformas de streaming.

El elenco principal está conformado por: