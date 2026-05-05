BTS en Estadio GNP: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de sus conciertos en México

BTS emocionó a todos sus fans a inicios de este año al anunciar su esperada gira en la que México fue incluido. Y estamos a días de que los tres conciertos que ofrezcan en la Ciudad de México se realicen.

Si eres una de las afortunadas ARMYS que logró conseguir boleto para algunos de los conciertos que dará BTS en México, aquí te contamos todo lo que debes de saber de sus shows que forman parte de la gira “ARIRANG Tour”.

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¿Cuándo se presentará BTS en el Estadio GNP?

El grupo de K-pop se presentará este 7, 9 y 10 de mayo en la CDMX. Los shows de BTS serán en el Estadio GNP y se espera que den inicio a las 8:00 PM y tendrán una duración aproximada de un poco más de dos horas.

Estos son los primeros conciertos que dará BTS dará en dicho recinto, aunque cabe mencionar que ya habían visitado nuestro país en tres diferentes ocasiones, aunque en lugares más pequeños o como parte de algún festival de K-pop.

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¿Cómo llegar al Estadio GNP?

Si planeas ir a los conciertos hay dos maneras de llegar. Una es por transporte público, la más fácil y directa es por el metro. Para llegar al recinto deberás tomar la línea 9 y bajarte en la estación Ciudad Deportiva.

Esta estación te dejará a unos metros de la puerta 6 que es donde podrás ingresar al Estadio GNP.

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Si llegarás en coche y te preocupa dónde dejarlo afuera, dentro de las instalaciones del Estadio GNP hay varios estacionamientos los cuales se encuentran en las puertas 7, 8, 9 y 15. También se habilita el estacionamiento del Palacio de los Deportes, recuerda llegar temprano porque tienen cupo limitado.

Probable setlist de BTS en México

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que BTS interprete en sus conciertos. Toma en cuenta que en cada show interpretarán dos temas sorpresa; ¿cuáles esperas escuchar?

AFP

Hooligan

Aliens

Run BTS

they don't know 'bout us

Like Animals

FAKE LOVE

SWIM

Merry Go Round

2.0

NORMAL

Not Today

MIC Drop

FYA

Fire

Body to Body

IDOL

Come Over

Butter

Dynamite

Canción sorpresa

Canción sorpresa

Please

Into the Sun

PJG