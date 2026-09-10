"Me pregunto si la gente seguirá hablando de Muse en 2050", Joe Elliot sobre el rock y Def Leppard

Están por cumplir 50 años de existencia y no tienen la más mínima intención de bajarse de los escenarios, porque para Def Leppard la música que han hecho y las giras, además de la salud, son los principales motores que tienen en su vida profesional.

La banda originaria de Sheffield, Inglaterra, apareció en la escena musical en 1977; durante los 80 cimentaron su carrera y para los 90 ya eran una de las agrupaciones más reconocidas en el mundo… sin la ayuda de redes sociales, pero con la exposición que MTV les daba. Y es precisamente ese detalle en su historia lo que consideran clave para su éxito y presencia, de la misma forma, la ausencia del canal actualmente repercute en la poca presencia del rock hoy en día.

“A menudo me pregunto si la gente seguirá hablando de Greta Van Fleet o de The Struts —a quienes adoro; me parecen una banda fantástica— o incluso de Muse en 2050. No lo sé; sin duda se hablará de The Beatles y The Rolling Stones, y nos gustaría pensar que también se hablará de nosotros. En eso estamos ahora mismo, trabajamos para lograrlo, para que la gente nos recuerde dentro de 70 años. Creo que la gran diferencia es bastante evidente, se resume en una sola frase; si tuviera que explicar por qué eso ya no sucede, la respuesta simplemente es MTV. Ya no existe un canal de televisión mundial que emita videos de grupos.

“Hasta el punto de que ya no merece la pena hacer videos, porque no hay dónde emitirlos salvo en YouTube, y YouTube es un entorno muy cerrado. Estás con los audífonos viéndolo todo a solas. En la época de MTV, en los años 80, la gente se reunía en una habitación; doce personas veían juntas el nuevo video de Def Leppard, el de Michael Jackson, el nuevo video de ZZ Top o de Duran Duran, y esas imágenes se te grababan en el ADN, hasta el punto de que puedo visualizar el video de Rio, de Duran Duran, con solo cerrar los ojos: veo a Simon Le Bon sentado en el barco, veo a Michael Jackson bailando Thriller, porque lo he visto un trillón de veces. Las bandas nuevas no viven esa situación. No cuentan con ese entorno dónde mostrar su trabajo, sus habilidades, sus videos...”, compartió Joe Elliott, vocalista de Def Leppard, con Excélsior.

Desde la perspectiva de un veterano en la industria de la música como Elliott, fue la industria del video lo que ayudó a muchas bandas emergentes de aquellos años, ya que pudieron exponer su música no sólo a través de la radio y los shows en vivo, sino que había un canal que permitía llegar hasta la casa de las personas y, además, las disqueras tenían el capital para hacer la apuesta en bandas emergentes, cosa que hoy ya no sucede.

Nadie puede permitirse hacer videos así hoy en día, probablemente cuesten mucho dinero, y en los 80 había mucho dinero que ya no existe en la industria musical actual. La radio es diferente. El K-pop ha tomado el control. El country lo hizo hace 10 años. El rock parece caer siempre al fondo, pero siempre encuentra la manera de resurgir; nunca sabes cuándo sucederá, y siempre es una sorpresa.

“Yo era el hombre más feliz del mundo hace 25 o 30 años, cuando los Foo Fighters finalmente se convirtieron en una banda capaz de llenar estadios —y lo siguen siendo—, pero me pregunto: ¿llegarán a ese nivel Greta Van Fleet? ¿Lo lograrán [The] Struts? Espero que sí, pero no creo que exista la infraestructura necesaria para las nuevas bandas; por eso muchos jóvenes vienen a vernos a nosotros, a Iron Maiden, a Metallica, a Bon Jovi, etcétera: porque somos una apuesta segura, ahí conocen nuestra música, vienen a entretenerse, no a recibir una lección, y de eso se trata, de querer pasar una buena noche, y eso es lo que ofrecemos”, agregó el músico.

Sabe que el K-Pop es lo de hoy

Y si bien el vocalista no es afín a las redes sociales de manera personal ni profesional –prefiere ver la televisión o escuchar la radio–, sabe perfectamente que son una gran herramienta, pero no para todos los nuevos artistas.

Creo que TikTok y cosas por el estilo son geniales para un solista. Lily Allen, por ejemplo, se dio a conocer tocando en el sótano de su casa; y ahora ves todas estas cosas en TikTok y a gente de la que nunca habías oído hablar llenando estadios. A veces ni siquiera sé quiénes son, porque nunca han estado en mi radar.

“No uso TikTok ni redes sociales, veo la televisión, y la única gente que sacan ahí son los Stones, McCartney, nosotros o Bono, así que vivo en mi propia burbuja, y estoy seguro de que hay bandas ahí fuera a las que les va muy bien y que ni siquiera conozco, especialmente los artistas de country; no tengo ni idea de quiénes son, porque no suenan en la emisora de radio que escucho, no aparecen en la televisión en Irlanda, así que es un mundo muy distinto al de cuando empezamos”, agregó.

¿RETIRARSE? ¡JA, JA, JA!

Def Leppard está más allá del bien y del mal. Su camino por los escenarios mundiales y la continua creación de música nueva es lo que alimenta el torrente sanguíneo de la banda, pero también están conscientes de que cuando llegue el momento de parar será porque ‘es el momento’.

El grupo busca siempre promover nuevas rolas para seguir más que vigentes. Ross Halfin

No piensan en el retiro, simplemente piensan en el hoy y no se aferran al pasado. Saben que su legado está seguro en el universo digital y que pasa de una generación a otra, por lo que la idea de dejar de hacer lo que hacen desde 1977 parece una broma para ellos.

“Estamos, en cierto modo, en la recta final de nuestra carrera, se mire por donde se mire, no es que vaya a terminar de inmediato. Con 49 años —camino de los 50—, esta banda lleva mucho tiempo en activo; tenemos un pasado más extenso de lo que será nuestro futuro. Pero lo que tenemos es un presente, y es sólido porque contamos con un pasado en el que apoyarnos para obtener esa fortaleza en el aquí y ahora. Nuestro catálogo, esas canciones que todo el mundo conoce y adora desde que eran adolescentes... ahora ellos tienen sus propios hijos, y esos hijos escuchan a Def Leppard porque prefieren la música de sus padres a la de su propia generación.

Cuando llegue, llegará. No es algo que se planee; si Dios quiere, tendremos buena salud. No hay razón para parar, porque podemos hacerlo tan a menudo como queramos. No tenemos que hacerlo nueve meses al año. Podemos decir: ‘Mira, solo quiero hacer veinte conciertos en el 28’, lo que sea; podemos hacer un plan y así no se hace pesado, podemos seguir haciéndolo durante mucho tiempo.

“Mira a Rod Stewart, a McCartney, a los Stones. Hay muchas bandas de finales de los 70 o principios de los 80 que siguen actuando, y algunas siguen siendo geniales. Tom Jones, escúchalo: un cantante fantástico y tiene 83 años. Todo depende de la salud, pero aquí dentro tenemos cuerda para rato”, dijo entre risas el cantante.

Regresan con Live 2026

Muestra de la energía y la actitud rockera que Def Leppard tiene es que la última vez que vinieron a México fue en 2023 junto a Mötley Crüe con The World Tour; ahora lo hacen con su propia gira, Live 2026, con la cual se presentarán en el Palacio de los Deportes el próximo 19 de octubre.

Esta visita al país resulta de dos situaciones: primero, porque están preparando música nueva, la cual eventualmente se podría convertir en su disco de estudio número 13; y segundo, no quieren volver a dejar pasar tanto tiempo –seis años entre 2017 y 2023– para tocar en el país.

dsadsasdsdadsa Ross Halfin

“Hemos presentado canciones que formarán parte de nuestro próximo álbum, como Just Like ‘73 y Rejoice; y es genial poder introducir una canción nueva de vez en cuando, en lugar de intentar tocar cinco o seis de golpe, lo cual puede distanciar un poco al público. Porque cuando ya estás consolidado —como cualquier banda, ya seamos nosotros, Iron Maiden, Duran Duran o U2—, la gente viene realmente a escuchar las canciones que ya conoce, porque llevas mucho tiempo en esto, pero no puedes crecer como músico si no sigues aportando novedades.

Nos aterra la idea de que nos consideren una banda de nostalgia, así que tenemos que seguir avanzando. Tenemos una producción nueva. La banda está en un momento increíble. Siempre nos decimos que cada año suena mejor que el anterior y tenemos muchas ganas de mantener esta relación. Hubo una época en la que pasábamos siete años sin visitar México.

“Está bien volver cada tres años; es un buen ritmo para una banda como la nuestra, o para los Stones, McCartney, U2, Sting... para cualquiera que lleve tanto tiempo en esto. No hace falta estar allí todos los años. De hecho, no funcionaría, porque el mundo es muy pequeño hoy en día. Hay que tener en cuenta que, en una banda como la nuestra, todos estamos casados y tenemos hijos, y también tienes una vida familiar. Así que hay que equilibrar la vida personal con la de estrella de rock. Es genial encontrar el equilibrio adecuado entre estar en casa y salir de gira; eso hace que las giras sean más emocionantes”, explicó el autor de Pour Some Sugar On Me.