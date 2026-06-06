El gusto por el poder embriaga a la gente, dice protagonista de Rey y Conquistador

Hay cosas que son cíclicas y otras que se pueden convertir en eso si no se aprende de los hechos, James Norton lo sabe desde que era un niño, cuando en la escuela comenzó con las clases de historia y lo primero que le enseñaron fue la Batalla de Hastings.

Esta guerra representa la última intervención que tuvo Inglaterra por parte de otro país y sin duda marcó su historia, pero al final, Norton sabe que este tipo de temas tienen un hilo conductor que las une, sin importar que estén separadas por un milenio: el poder y la ambición.

“Por eso es una historia tan oportuna e importante que contar, porque también es una especie de cuento con moraleja. Estos hombres son muy similares a muchos de los, seamos honestos, que están en el poder en este momento. Viven a milenios de diferencia, pero pueden emprender sus viajes hacia el poder con intenciones admirables y honorables, ya sea apoyar a su familia, velar por la seguridad de su gente, etcétera. Y, en algún momento, no siempre, pero a menudo, el gusto por el poder embriaga a la gente, y entonces comienza la corrupción, y lo estamos viendo todo el tiempo ahora mismo. Vemos a hombres poderosos que comienzan a tomar decisiones, que no se preocupan por los intereses de quienes los rodean, de sus seres queridos ni de su gente. Sólo les importan ellos mismos. Y, por eso, es deprimente ver lo premonitoria, oportuna y relevante que es esta historia.

“No se trata sólo de eso, creo que todo drama histórico necesita la historia humana, porque de lo contrario no nos importa, necesitamos verlos como hermanos, madres, hermanas, hermanos, necesitamos ver sus historias humanas. Para que cuando se encuentren en esas aterradoras posiciones de responsabilidad, en la batalla o lo que sea, nuestro corazón esté con ellos porque los conocemos como seres humanos. Por un lado, da pie a un buen drama conociéndolos, pero también, como digo, sirve de advertencia, porque es deprimente lo rápido que se repite la historia. Llevamos haciendo lo mismo durante los últimos mil años”, compartió Norton, productor y protagonista de Rey y Conquistador, a Excélsior.

Rey y Conquistador Cortesía Universal+

La nueva serie dramática de Universal+ sobre la épica batalla de Hastings, el conflicto de 1066 que cambió el rumbo de la historia de Inglaterra, no es casualidad que el británico la haya tomado bajo su ojo para llevarla a la pantalla.

El actor y productor sabe que la historia se repite, pero, desde su perspectiva, no sólo hay que conocerla, sino también saber quiénes fueron sus protagonistas más allá de los libros de historia, y por eso en su papel de Harold Godwinson y como productor, quiso acercarse lo más que pudo a la realidad de 1066.

Hacía frío. La armadura era pesada. Llevaba siete u ocho capas de cuero y cota de malla, que es ligera, no es acero pesado, pero aun así pesaba mucho. Hay que reconocerle el mérito a Balthazar, nuestro director, porque cuando le presentamos el proyecto, cuando buscábamos un director, una de sus primeras prioridades fue que todo se sintiera lo más auténtico posible. No quería que fuera un drama de época formal y correcto. Quería que el lodo se viera real, como nuestra brillante maquilladora insistió mucho en que la gente de la Edad Media, del siglo XI, tuviera la cara dañada por el sol, dientes con manchas marrones.

“Así que, todos los días parte de nuestro maquillaje no se trataba sólo de recrear los peinados de la época, también nos hacía sentir devastados y cansados, viviendo en una época donde no tienes suplementos ni comes regularmente. Como actor y productor, me encanta eso. Es más caro como productor buscar esa autenticidad, pero como actor, y creo que como espectador, no sueles notar esas decisiones. Te envuelven como un todo, porque influyen en todo, en el tono, en la sensación, en la atmósfera, pero da sus frutos. Me encanta ponerme el personaje, quiero decir, sé que es agotador, y al final del día, me duele la espalda, sudo y estoy cansado. Pero ponerme un vestuario que se sienta apropiado y auténtico me anima”, explicó Nolan.

Rey y Conquistador Cortesía Universal+

Rey y Conquistador, la serie que estrenó el 2 de junio en Universal+, retrata el enfrentamiento entre Harold Godwinson (James Norton) y Guillermo de Normandía (Nikolaj Coster-Waldau), quienes protagonizaron una de las luchas más significativas del siglo XI, ambos impulsados por la sed de victoria en el mundo de la política, una ambición desmedida y un choque de egos.

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