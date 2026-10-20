Perseguidos, ¡Muy padres! y las series que han formado parte de la historia de Imagen Televisión

Así como Imagen Televisión le dio cabida a una historia dramática y con denuncia social en Vuelve temprano, también le dio espacio a otro tipo de géneros que buscaban atraer a distintos públicos, ávidos de contenidos interesantes, actuales y reales.

Perseguidos

Ante una realidad que vive nuestro país, en donde el crimen organizado ha permeado en distintas esferas sociales, Imagen Televisión le apostó a la serie Perseguidos, serie que mostraba el mundo de un delincuente llamado José Vicente Solís Armenta y que era interpretado por Mauricio Islas. Tras ser traicionado, José Vicente se esconde de las autoridades que le buscan y decide declararles las guerra.

Imagen Televisión tuvo desde siempre muy en claro en no hacer una apología del delito y por ende mostró los claroscuros de una vida en la que supuestamente se tiene poder y dinero, pero no se tiene la paz ni la tranquilidad. Al final de la historia, se ve cómo cada acción tiene un costo y un merecido.

¡Muy padres!

La necesidad de hablar de los padres solteros fue un tema que quiso abordar en la pantalla Imagen Televisión, poniendo así sobre la mesa el enfoque en un porcentaje de mexicanos que ejercen una paternidad autónoma. Así nació ¡Muy padres!, serie que protagonizada por Víctor González, Héctor Suárez Gomís y Mario Morán, contaba la historia de tres hombres de distintas edades e intereses que comenzaban una amistad luego de conocerse en el kínder de sus hijos.

La serie complementó su reparto con Dulce María, Fran Meric, Betty Monroe, Sandra Destenave y Roberto Mateos.

Atrapada

Atrapada, serie dramática protagonizada por África Zavala, Erick Chapa, Rubén Zamora y Giuseppe Gamba, se posicionó en el gusto de la audiencia debido a que mostraba cómo es que muchas veces las circunstancias que le tocan vivir a un ser humano, lo condicionan a accionar de tal o cual forma.

Atrapada IMDB

Esta serie se centra en Mariana (Zavala), una ladrona inteligente y seductora que tras el secuestro de sus hermanos se ve obligada por el captor a seducir a dos hermanos que pertenecen a una familia muy poderosa. La idea es que ella destroce a esa familia y todo el plan marcha bien hasta que ella se enamora…

¿Qué pesa más, el amor a la familia o al amor de tu vida?

La taxista

El drama amoroso encontró en La taxista la historia ideal para aquella audiencia que cree en los amores imposibles.

Protagonizada por Ana Belena, Marcus Ornelas, Julio Camejo, Cecilia Galliano y Miguel Ángel Biaggio, esta historia fue una especie de Romeo y Julieta moderno, pues además de mostrar una historia de amor entre una taxista y un empresario, aderezaba la historia con conflictos de clases sociales, triángulos amorosos, inclusión y empoderamiento femenino.

Otro de los temas que le gustó mucho al público fue ver a una mamá solte taxista y que hace todo por sacar adelante a su hija quien padece una discapacidad física.

Un poquito tuyo

Al ser México un país que es fiel seguidor del genero del humor, Imagen Televisión optó por darle forma a Un poquito tuyo, comedia romántica que mostraba cómo Antonio Solano, interpretado por Jorge Salinas, se convirtió en un empresario exitoso a través del esfuerzo, el trabajo y la dedicación.

Al venir de una familia humilde que pasó por malas rachas, Antonio se esmera en darle todo a su esposa y sus tres hijos, sin embargo, al ver la apatía que tienen ante la vida y el despilfarro superficial, Antonio les pone un alto y los obliga a trabajar, lo que genera una serie situaciones lúdicas con su correspondiente aprendizaje.

La serie complementó su elenco con Marjorie de Sousa, Lorena Herrera, Thali García, David Palacio y David Caro.