¡Guerra de los Targaryen sube de tono! ¿A qué hora se estrena el capítulo 3 de La Casa del Dragón 3?

Después de los acontecimientos del segundo episodio, La Casa del Dragón temporada 3 prepara el estreno de su tercer capítulo, uno de los más esperados por los seguidores de la serie en México y Latinoamérica.

Como ha ocurrido desde el inicio de la temporada, HBO mantendrá su formato de estreno semanal, por lo que cada domingo llegará un nuevo episodio a HBO Max, mientras la historia continúa desarrollando la llamada Danza de los Dragones, el conflicto que divide a la Casa Targaryen.

¿A qué hora se estrena el capítulo 3 de La Casa del Dragón temporada 3? Captura de pantalla

¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo 3 de La Casa del Dragón temporada 3?

El capítulo 3 de La Casa del Dragón llegará a HBO Max el domingo 5 de julio de 2026.

En México, el episodio estará disponible a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro del país.

El lanzamiento será simultáneo con la transmisión de HBO en Estados Unidos, donde los nuevos capítulos comienzan a las 21:00 horas (ET).

Los usuarios con una suscripción activa podrán verlo desde ese momento en la plataforma de streaming, mientras que en algunos países europeos el estreno ocurrirá durante la madrugada del lunes debido a la diferencia horaria.

¿A qué hora se estrena el capítulo 3 de La Casa del Dragón temporada 3? Captura de pantalla

¿Qué ha pasado en La Casa del Dragón temporada 3?

La tercera temporada continúa adaptando parte de Fuego y Sangre, la novela de George R. R. Martin que relata la historia de la dinastía Targaryen casi dos siglos antes de los hechos vistos en Game of Thrones.

En esta nueva entrega, la disputa por el Trono de Hierro ya dejó atrás las amenazas y las negociaciones. Ahora, los diferentes bandos enfrentan una guerra abierta donde cada decisión puede cambiar el rumbo del conflicto.

Los personajes de Rhaenyra Targaryen, Daemon Targaryen, Alicent Hightower y Aemond Targaryen siguen ocupando un papel central dentro de la historia, mientras nuevas alianzas y traiciones comienzan a modificar el equilibrio entre ambos bandos.

Al mismo tiempo, los dragones adquieren un papel cada vez más importante dentro de la guerra, convirtiéndose en una de las principales armas para quienes buscan quedarse con el poder.

¿A qué hora se estrena el capítulo 3 de La Casa del Dragón temporada 3? Captura de pantalla

Calendario completo de estreno de La Casa del Dragón 3

La tercera temporada estará integrada por ocho episodios, que se estrenarán de forma semanal hasta principios de agosto.

Este es el calendario confirmado para México (hora del centro):

Episodio 1: domingo 21 de junio | 19:00 horas

Episodio 2: domingo 28 de junio | 19:00 horas

Episodio 3: domingo 5 de julio | 19:00 horas

Episodio 4: domingo 12 de julio | 19:00 horas

Episodio 5: domingo 19 de julio | 19:00 horas

Episodio 6: domingo 26 de julio | 19:00 horas

Episodio 7: domingo 2 de agosto | 19:00 horas

Episodio 8: domingo 9 de agosto | 19:00 horas

Con este calendario, HBO repetirá la estrategia utilizada en temporadas anteriores, manteniendo un episodio nuevo cada domingo para evitar que la historia llegue completa desde el primer día.

¿A qué hora se estrena el capítulo 3 de La Casa del Dragón temporada 3? Captura de pantalla

La guerra apenas comienza en La Casa del Dragón temporada 3

Con solo dos episodios emitidos, La Casa del Dragón temporada 3 todavía tiene varios momentos importantes por delante. La historia continuará mostrando cómo el enfrentamiento entre los miembros de la Casa Targaryen modifica el destino de los Siete Reinos, mientras cada bando busca imponerse en la lucha por el Trono de Hierro.

El capítulo 3 llegará este domingo 5 de julio a HBO Max, donde los seguidores podrán conocer el siguiente movimiento dentro de una guerra que apenas comienza y que promete aumentar la tensión conforme avance la temporada.