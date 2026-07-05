¿Quién es Adriano Zendejas, actor que llevó serenata a la selección de Inglaterra a su hotel?

Adriano Zendejas acaparó la atención en la antesala del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026. El actor e influencer mexicano se presentó junto a un grupo de aficionados en el hotel donde se hospeda la selección inglesa para realizar una ruidosa serenata con la intención de afectar el descanso de los jugadores antes del encuentro.

La actividad ocurrió durante la noche del 4 de julio, cuando el creador de contenido, conocido como "Maestro Shifu", llegó a las inmediaciones del hotel acompañado de seguidores de la Selección Mexicana. Aunque la zona estaba vigilada por policías, el grupo comenzó a cantar, lanzar porras y generar ruido.

Instagram

¿Qué hizo Adriano Zendejas antes del México vs Inglaterra?

Entre las acciones que más llamaron la atención estuvo el lanzamiento de juegos pirotécnicos por parte de Adriano Zendejas, lo que aumentó el escándalo alrededor del lugar donde descansaba el equipo inglés previo al compromiso.

Los videos del momento no tardaron en hacerse virales en redes sociales. En las imágenes se observa al actor acercándose al hotel para iniciar la serenata y, posteriormente, otro clip muestra cuando las autoridades le bloquean el paso.

De acuerdo con las grabaciones, su automóvil también recibió un golpe, situación que provocó que descendiera del vehículo para reclamar a los policías presentes.

¿Quién es Adriano Zendejas?

Con una carrera que inició en 2006, Adriano Zendejas ha participado en diferentes producciones de cine y televisión, especialmente telenovelas. En los últimos años también ha ganado popularidad como creador de contenido e influencer bajo el sobrenombre de "Maestro Shifu".

El actor nació el 19 de marzo de 1996 y actualmente tiene 30 años. Además, es hermano de la actriz Samadhi Zendejas, con quien compartió pantalla en el programa de televisión "Así se baila".

Instagram

Su presencia en redes sociales también ha impulsado su popularidad. En Instagram suma cerca de dos millones de seguidores y mantiene una actividad constante en TikTok. Además de la actuación, también intentó abrirse camino en la música con temas del género urbano.

Adriano Zendejas también fue relacionado con una reunión masiva en 2025

Antes de este episodio en el Mundial 2026, el nombre del influencer ya había sido mencionado en otro hecho que generó atención pública.

En noviembre de 2025 fue relacionado con la reunión masiva convocada junto con "El Bogueto" en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México. El evento cobró notoriedad después del atropellamiento de cinco personas, ya que ambos habían invitado a sus seguidores a asistir al encuentro.