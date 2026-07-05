México vs. Inglaterra: Más allá de los memes

México e Inglaterra volverán a encontrarse en una cancha, pero el partido de los octavos de final del Mundial comenzó mucho antes del silbatazo inicial. Bastó un mensaje de Liam Gallagher en X pronosticando un 5-0 para Inglaterra para encender la conversación. La respuesta de Fher Olvera, líder de Maná, llegó con humor y orgullo nacional, prolongando una rivalidad que rápidamente saltó del futbol a la música y, después, a toda la cultura popular.

El intercambio, sin embargo, abrió una pregunta mucho más interesante que cualquier marcador: ¿cómo se comparan dos países que han dejado una huella tan distinta en la cultura mundial? Inglaterra es la cuna de movimientos que cambiaron para siempre la música, la literatura, el cine y la televisión. México, por su parte, construyó una identidad cultural que encontró en América Latina su principal escenario y desde ahí proyectó artistas, historias y personajes que hoy forman parte de la memoria colectiva de millones de personas.

Las comparaciones rara vez son exactas. The Beatles ni Harry Styles son Juan Gabriel, ni The Cure es Caifanes. Pero sí existen figuras que, desde contextos diferentes, ocuparon un lugar semejante dentro de sus sociedades: artistas que definieron generaciones, transformaron géneros o se convirtieron en símbolos nacionales. Lo mismo ocurre con escritores, cineastas, actores o programas de televisión. No se trata de medir quién influyó más, sino de entender el papel que cada uno desempeñó en su propio entorno y cómo ese legado terminó cruzando fronteras.

Porque, más allá del idioma y del océano, ambos países llevan décadas compartiendo influencias. El rock británico encontró en México uno de sus públicos más fieles; prueba de ello fueron los estadios llenos durante el esperado regreso de Oasis al país. A la inversa, la gastronomía mexicana, el cine, el arte y hasta celebraciones como el Día de Muertos han ganado presencia y reconocimiento en el Reino Unido, demostrando que el intercambio cultural ha sido constante y recíproco.

Las siguientes fichas no buscan declarar vencedores. Son un ejercicio para descubrir cómo dos naciones con historias, idiomas y tradiciones distintas terminaron construyendo referentes que, por época, estilo, influencia o impacto, dialogan entre sí. Si el futbol enfrenta a México e Inglaterra durante 90 minutos, la cultura lleva décadas demostrando que ambos países también saben encontrarse fuera de la cancha.

Música

Oasis / Maná

Dos bandas que llevaron el rock de su idioma a estadios y generaciones enteras. Oasis marcó al britpop; Maná convirtió al rock en español en un fenómeno continental.

Maná Elizabeth Velázquez

The Cure / Caifanes

Ambos construyeron una identidad sonora propia basada en la oscuridad, la introspección y una estética reconocible que sigue influyendo a nuevas generaciones.

Caifanes Daniel Betanzos

Madness / Panteón Rococó

Cada uno llevó el ska a públicos masivos desde contextos distintos, convirtiéndolo en un vehículo de identidad urbana y crítica social.

Panteón Rococó Daniel Betanzos

Elton John / José José

Figuras que dominaron la balada y el pop de su tiempo gracias a una interpretación vocal que marcó generaciones.

David Bowie/ Juan Gabriel

Aunque desde estilos muy distintos, ambos rompieron moldes sobre la identidad artística y demostraron que un cantante podía trascender la música para convertirse en fenómeno cultural.

Juan Gabriel Eduardo Jiménez

Cine

Pedro Infante / Alec Guinness

Los dos representaron el rostro del cine de la posguerra en sus países y ayudaron a consolidar industrias cinematográficas nacionales.

Pedro Infante Archivo Histórico Excélsior

Cantinflas / Charles Chaplin

Dos personajes populares que utilizaron el humor para retratar desigualdades sociales y cuya influencia trascendió el idioma.

Cantinflas Archivo Histórico Excélsior.

Tin Tan / Peter Sellers

Ambos fueron intérpretes versátiles que hicieron de la transformación de personajes su principal sello.

Guillermo del Toro / Christopher Nolan

Directores contemporáneos que redefinieron el cine de autor con alcance comercial internacional.

Guillermo del Toro Karina Tejada

Literatura

Juan Rulfo / Thomas Hardy

Los dos retrataron el mundo rural, el peso del destino y sociedades en transformación mediante una prosa profundamente influyente.

Octavio Paz / T. S. Eliot

Poetas fundamentales del siglo XX que renovaron la literatura desde la reflexión sobre la identidad y la modernidad.

Octavio Paz Archivo Histórico Excélsior.

Carlos Fuentes/George Orwell

Ambos utilizaron la literatura para analizar el poder, la sociedad y los cambios políticos de su tiempo.

Televisión

Roberto Gómez Bolaños / Benny Hill

Dos referentes del humor televisivo que marcaron generaciones con estilos completamente distintos, pero con enorme impacto popular.

Mr. Bean / El Chavo del 8

Personajes prácticamente universales, comprensibles para públicos de cualquier edad y capaces de cruzar fronteras culturales.

Rowan Atkinson / Mr. Bean Reuters

The Office / La oficina

Ambas convirtieron la rutina laboral en el escenario de su humor. The Office redefinió la comedia televisiva con el falso documental; La oficina llevó las dinámicas cotidianas del trabajo a la televisión mexicana desde una perspectiva costumbrista moderna.

La oficina. Cortesía Prime Video

Series

Skins / Nadie nos va a extrañar

Las dos retratan la adolescencia desde una perspectiva generacional, abordando identidad, amistad y conflictos sociales.

Movimientos culturales

Punk británico / punk mexicano

El movimiento nacido en el Reino Unido encontró en México una reinterpretación propia, ligada a la realidad urbana, la autogestión y la protesta social.

Punk Rock Fest Daniel Betanzos

Skinheads británicos / escena skinhead mexicana

Originado en Inglaterra como una subcultura obrera, el movimiento llegó a México con adaptaciones locales ligadas principalmente al ska y al reggae.

Cultura rave británica / escena electrónica mexicana

El Reino Unido fue uno de los motores de la cultura rave; México desarrolló posteriormente una escena propia en festivales y clubes que adaptó esa influencia.

Arte

Banksy / Diego Rivera

Los dos utilizaron el espacio público para convertir el arte en comentario político y social, aunque mediante técnicas y épocas completamente distintas.

Fotografía de la boda de Diego Rivera y Frida Kahlo en 1929. Archivo Excélsior

Damien Hirst / Gabriel Orozco

Figuras esenciales del arte contemporáneo que ampliaron la conversación internacional sobre los límites del objeto artístico.

David Hockney / Frida Kahlo

Cada uno desarrolló una identidad visual inconfundible que terminó convirtiéndose en emblema cultural de su país.