“Un Solo Corazón”: así suena el nuevo himno de la Selección Mexicana interpretado por Grupo Frontera

Con toda la pasión que despierta el fútbol, la afición ya comienza a sentir cada vez más cerca el Mundial 2026, y ahora la emoción crece con el lanzamiento de un nuevo himno de la Selección Mexicana.

Se trata de “Un Solo Corazón”, un tema presentado por Amazon Music e interpretado por Grupo Frontera, que busca acompañar a los aficionados en el camino rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Grupo Frontera lanza el himno de la Selección Mexicana

A través de las redes sociales de Amazon Music, los integrantes de Grupo Frontera compartieron con entusiasmo que tuvieron la oportunidad de grabar este nuevo tema que celebra la pasión de los aficionados mexicanos por el fútbol.

“Acabamos de grabar el Himno oficial de la Selección Nacional de México: ‘Un Solo Corazón’. Esto es especial para nosotros porque llevamos siete mundiales apoyándolos y la verdad esto es un honor, tener la canción con ustedes. Un abrazote para todos los mexicanos…”, compartieron en un video.

Los músicos también invitaron a los seguidores del fútbol a escuchar este tema que busca convertirse en un referente entre la afición durante el esperado Mundial 2026.

Grupo Frontera estrena el himno de la Selección Mexicana Foto: @grupofrontera, amazonmusicmx, amazonmex

¿Dónde escuchar el himno del Himno oficial de la Selección Nacional de México?

Si quieres escuchar este nuevo himno que promete convertirse en uno de los favoritos de la afición, ya está disponible en Amazon Music.

El tema tiene como objetivo transmitir la emoción y la unión que despierta el fútbol entre millones de mexicanos. Una de las frases que destacan en la canción dice:

“Dale, dale Tricolor. Más de 100 millones, pero un solo corazón”.

Grupo Frontera estrena el himno de la Selección Mexicana Foto: @grupofrontera, amazonmusicmx, amazonmex

¿Quién es el productor de Grupo Frontera?

Detrás de este lanzamiento también se encuentra Edgar Barrera, reconocido productor musical que participó en la creación de “Un Solo Corazón”.

Barrera cuenta con una amplia trayectoria en la industria y ha trabajado con artistas internacionales como Shakira, Christian Nodal, Maluma, Karol G y Madonna.

Para Grupo Frontera, el productor se ha convertido en una pieza clave dentro de su música, pues ha participado en varios de los temas más destacados de la agrupación.

Grupo Frontera estrena el himno de la Selección Mexicana Foto: @grupofrontera, amazonmusicmx, amazonmex

Con este lanzamiento, la canción busca convertirse en uno de los himnos que acompañen a los aficionados mexicanos mientras crece la emoción rumbo al Mundial 2026.