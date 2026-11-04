Grupo Firme y Juan Magán conquistan los primeros reconocimientos de los HEAT

Las actividades de la Semana HEAT, divididas entre Guadalajara y Puerto Vallarta, han estado marcadas por la entrega de los primeros premios tras el proceso de votación del público.

La agrupación mexicana Grupo Firme se convirtió en una de las grandes protagonistas durante el primer dia de la semana, al ser reconocida con el premio especial a "Artista Compromiso Social" por su labor altruista, recibiendo una estatuilla con sello local elaborada por artesanos de Jalisco.

Posteriormente, la agrupación recibió el primer Globo de Oro de los HEAT al ganar en la categoría de Mejor Artista Regional Mexicano, reconocimiento otorgado gracias al voto del público.

El impacto de traer la fiesta de la música latina por primera vez a suelo mexicano también tuvo un espacio destacado. Diana Montes, directora general de Premios HEAT, fue distinguida por Lorena Martínez Ramírez, titular de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, por su labor de gestión para realizar el evento en el estado.

El segundo Globo de Oro HEAT entregado fuera de la gala oficial fue para Juan Magán. El cantante, DJ y productor español recibió la estatuilla dorada como Mejor DJ del Año tras hacer vibrar al público de Puerto Vallarta con su icónico tema junto a Belinda "Si no te quisiera", durante el Showcase realizado en la Domósfera de la ciudad.

Grupo Firme recibe premio en Guadalajara HEAT

bgpa