“No tengo palabras”: Eduin Caz se solidariza con El Komander tras la pérdida de su hijo

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, compartió un mensaje de apoyo para Alfredo Ríos, conocido como El Komander, tras el reciente fallecimiento de su hijo menor, José Eliseo Ríos Ávila.

La noticia ha conmovido a familiares, amigos y seguidores del cantante, pues su bebé falleció cuando apenas tenía un mes de nacido. Ante este difícil momento, Eduin Caz expresó su solidaridad y destacó el cariño y respeto que siente por su amigo.

¿Qué pasó con José Eliseo Ríos, hijo de El Komander?

Fue el viernes 30 de octubre de 2026 cuando se dio a conocer el fallecimiento de José Eliseo Ríos Ávila, hijo de Alfredo Ríos. El propio cantante compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde recibió numerosos mensajes de apoyo y condolencias.

La pérdida ha representado un momento especialmente doloroso para el intérprete y su familia, quienes han recibido muestras de cariño por parte de sus seguidores y personas cercanas.

Debido a la amistad que existe entre ambos artistas, Eduin Caz también quiso expresar su respaldo y dejar claro que El Komander cuenta con él en este difícil momento.

Eduin Caz de Grupo Firme envía mensaje de apoyo a El Komander

En una entrevista para Ventaneando, Eduin Caz habló sobre el difícil momento que atraviesa Alfredo Ríos y compartió unas palabras de solidaridad ante la pérdida de su hijo.

“No tengo palabras, el señor sabe que lo admiro y lo respeto. O sea, es un gran amigo y pues mucha fuerza”, expresó.

Con este mensaje, el vocalista de Grupo Firme dejó ver el cariño que siente por El Komander y la importancia de acompañarlo durante este proceso de duelo.

Eduin Caz en conferencia de prensa con el Grupo Firme en la explanada del Foro Sol. Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Eduin Caz aclara su estado de salud y descarta hospitalización

Por otra parte, Eduin Caz también habló sobre su estado de salud y aclaró los rumores relacionados con una supuesta hospitalización, luego de que algunos seguidores se preocuparan por su bienestar.

“Yo no estuve en el hospital, simplemente tenía un absceso en el cachete”, explicó.

De esta manera, el cantante precisó que no estuvo hospitalizado y que el problema de salud que presentó estuvo relacionado con un absceso en la mejilla.

Mientras tanto, El Komander atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, rodeado del cariño de su familia, compañeros y amigos, quienes le han expresado su apoyo y solidaridad ante esta dolorosa pérdida.