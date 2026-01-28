Grammy 2026: Slash homenajeará a Ozzy Osbourne

La Academia de la Grabación confirmó los primeros detalles del segmento In Memoriam de los Grammy 2026, uno de los momentos más relevantes de la ceremonia, que este año contará con actuaciones de Lauryn Hill, Post Malone, Slash y otros artistas.

El homenaje estará dedicado a figuras clave de la música fallecidas recientemente, entre ellas D'Angelo, Roberta Flack y Ozzy Osbourne.

¿Cuándo y dónde se celebran los Grammy 2026?

La 67ª edición de los Premios Grammy se llevará a cabo el domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena, en la ciudad de Los Ángeles.

La ceremonia se transmitirá:

En vivo por CBS Television Network

En directo y bajo demanda a través de Paramount+

Además, la Academia de la Grabación informó que contenidos exclusivos, momentos destacados y material adicional estarán disponibles durante todo el año en la plataforma live.grammy.com.

El In Memoriam: un segmento central de la ceremonia

El In Memoriam es uno de los segmentos más significativos de los Grammy, ya que rinde tributo a artistas, compositores, productores y figuras creativas que han fallecido en el último año. Para la edición 2026, la Academia apostó por interpretaciones en vivo a cargo de músicos de distintas generaciones y géneros.

De acuerdo con el anuncio oficial, Reba McEntire encabezará parte del homenaje, acompañada por Brandy Clark y Lukas Nelson.

El trío interpretará un número dedicado a miembros recientes de la comunidad creativa cuya obra dejó una huella relevante en la música contemporánea.

Lauryn Hill rendirá tributo a D’Angelo y Roberta Flack

Uno de los momentos más esperados del In Memoriam será la participación de Lauryn Hill, quien ofrecerá una actuación especial en honor a D’Angelo y Roberta Flack.

Ambos artistas representan pilares fundamentales de la música soul y R&B, con trayectorias que influyeron de forma decisiva en generaciones posteriores. La elección de Hill para este tributo subraya la conexión artística entre estas figuras, tanto en términos de legado musical como de impacto cultural.

Homenaje especial a Ozzy Osbourne

El In Memoriam de los Grammy 2026 también incluirá un tributo colectivo a Ozzy Osbourne, una de las figuras más influyentes del rock y el heavy metal.

Este homenaje estará a cargo de:

Post Malone

Andrew Watt

Chad Smith

Duff McKagan

Slash

La combinación de artistas apunta a una interpretación centrada en el legado rockero de Osbourne, tanto en su etapa como solista como en su influencia dentro del género.

Otros artistas ya confirmados para los Grammy 2026

Además del In Memoriam, la Academia de la Grabación confirmó varios segmentos musicales para la ceremonia. Entre los artistas previamente anunciados se encuentran:

Los nominados a Mejor Artista Nuevo, quienes participarán en un segmento especial:

Addison Rae

Alex Warren

KATSEYE

Leon Thomas

Lola Young

Olivia Dean

SOMBR

The Marías

Clipse y Pharrell Williams, actualmente nominados por su trabajo en Let God Sort Em Out.

La Academia de la Grabación adelantó que en los próximos días se revelarán más artistas que formarán parte de los números musicales de los Grammy 2026. Como es habitual, la lista de actuaciones se ampliará conforme se acerque la fecha de la ceremonia.

El In Memoriam, por su parte, se perfila como uno de los segmentos centrales de la noche, al combinar interpretaciones en vivo con el reconocimiento a figuras fundamentales de la historia musical reciente.