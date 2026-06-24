Gael desmitifica a Magallanes: "Lo que movía a los conquistadores era un fanatismo religioso brutal"

A lo largo de su carrera, Gael García Bernal ha interpretado a dos personajes históricos de gran relevancia: al argentino Ernesto Che Guevara (la primera vez en ¡Fidel!, de 2002 y dos años más tarde en la cinta Diarios de motocicleta) y al navegante y explorador portugués Fernando de Magallanes, famoso por liderar la expedición que inició la primera circunnavegación del planeta que demostró que la Tierra es redonda.

Fue gracias al realizador filipino Lav Diaz que al actor mexicano se le podrá ver a partir de mañana como ese navegante portugués en Magallanes, cinta que desde la mirada de Diaz desmitifica la figura del explorador y se enfoca en la obsesión por la Conquista y la imposición religiosa que buscaba llevar a cabo en el sudeste asiático, específicamente en Filipinas, donde Magallanes murió.

“Al principio, lo primero que pensé cuando me llamaron fue: ‘¡Qué raro que me llamen a mí, ¿Por qué será?’ Y ahí es cuando me junté con Lav Diaz y con el productor Joaquim Sapinho y me contaron muchas cosas acerca de por qué yo y demás, pero lo que yo entendí después, o logré apreciar días después, es que tenían que llamar a un mestizo para el papel. Claro, tiene que ser así, estas historias siento que se tienen que contar de esta manera también porque nos pertenecen de alguna forma”, contó Gael García Bernal en entrevista con Excélsior, haciendo alusión a que a partir de la Conquista se dio el mestizaje.

Para el actor ganador hace diez años de un Globo de Oro por su trabajo en Mozart in The Jungle, es claro que el tema de la Conquista y de sus rostros colonizadores, como en este caso el de Magallanes, es algo que a todos los que venimos de esas mezclas genéticas y culturales nos compete.

De alguna manera nos adoctrinaron cuando éramos niños con todas esas historias, pero nunca hemos tenido el chance de poder, o más bien el talento, de poder cómo amasarlo, de desacralizarlo y de desmitificarlo y de jugar con eso, tratar de entender y jugar con ciertas cosas y armar ciertas preguntas difíciles, algunas de ellas, y otras provocadoras, en el caso de Magallanes, Lav Diaz, lo que hace que es bastante controversial, quizás para nuestros ojos no lo es tanto porque no estamos tan al día con la historia de las Filipinas, o más bien no tenemos nada de idea, pero en las Filipinas sí lo es”, explicó el actor.

García Bernal, quien pronto estrenará la comedia Hombre al agua, su tercer filme como director, fue contundente al señalar que en Magallanes, el director y músico Lav Diaz quiso hacer énfasis en el fanatismo religioso.

“Nos enseñaron que lo que movía a los conquistadores era la avaricia, el dinero, el hacerse rico. Eso es lo que supuestamente los movía a hacer lo que quisieran, cuando el factor fundamental, creo yo y de lo que descubrí con Magallanes, era más bien un fanatismo religioso brutal. En ese momento venían de la Inquisición, venían escapando de muchísimas cosas, de una vida muy terrible y esa fe los llevaba aventurarse a cosas indeseables e indecibles”, compartió el actor de 47 años.

Magallanes Cortesía La Corriente del Golfo

Magallanes, cinta que se podrá ver a partir de mañana en la Cineteca Nacional, se exhibe justo cuando el actor tapatío celebra 30 años de haber estrenado De tripas corazón, cortometraje de Antonio Urrutia que marcó el debut de Gael en el cine.

Voy a tratar de hacer una síntesis del impacto que me causa que menciones que hace 30 años hice De tripas corazón”, contó y prosiguió con el rostro sorprendido, quien caía en la cuenta del tiempo que ha pasado desde ese lejano 1996 cuando rodó en Concepción de Buenos Aires, Jalisco, esa historia sobre el despertar sexual de un adolescente que fue nominada a un Oscar a Mejor Cortometraje.

“A ver, en esa época yo estaba muy pequeño y yo no sabía que iba a hacer cine en mi vida. Yo no sabía si quería ser actor todavía, yo de hecho ya había dicho que no a la actuación después de la experiencia que tuve en una telenovela (El abuelo y yo) o sea, dije: No, para mí eso no va, a mí no me gustó, me la pasé bien, pero no me gustó, con una fue suficiente’; pero entonces yo no sabía que el cine iba a llegar a mi vida de esta manera. Y pues sí, trazar una línea de tiempo desde entonces a Magallanes, tampoco me hubiese imaginado nunca que me hubieran llamado para ser Magallanes y menos cuando yo nunca he actuado en portugués. No sé cómo es que surgió todo eso, pero la verdad es una aventura, ha sido una vida bien bonita, bien divertida y llena de un montón de aventuras y de viajes tremendos”, relató emocionado.

Para darle forma a Magallanes, que fue la cinta que representó a Filipinas en la carrera rumbo al Oscar en el rubro de Mejor Película Internacional, García Bernal rodó a finales del 2024 en España, Portugal, así como en las Filipinas y rememoró un momento del rodaje en el que fue consciente de la conexión con el pasado y la historia.

Magallanes Cortesía La Corriente del Golfo

“Me sucedió algo muy impactante cuando estaba ahí filmando la película. Estábamos rodando en Sanlúcar de Barrameda, ahí en Cádiz, en la desembocadura del Guadalquivir, desde donde salían todos los barcos que iban a recorrer el mundo. Es como cuando de niño vas a estos sitios arqueológicos de México y de pronto aprecias algo y te da una nostalgia por un mundo que jamás conocimos, pero del cual venimos de allí y que tocamos, respiramos, escuchamos, estamos atentos, con un respeto y en un momento realmente espiritual, conectando con algo de nuestro pasado, de quiénes éramos. Y de pronto piensas: ‘¿Qué es esto, qué pasó, qué es lo que sucedió aquí?’”, expresó.

Bueno, pues algo así me pasó arriba de la réplica de la Nao también, saliendo de esos ríos, diciendo: ‘Yo creo que algún Bernal hizo este recorrido, claro, alguno o alguna salió de aquí’. Entonces me entró como un momento muy bonito, como en la antípoda de eso, pero de eso que también somos y de eso que tampoco hemos hablado, pero bueno, eso me pasó y lo quería compartir”, expresó emocionado.

Magallanes cuenta dentro de su elenco con Amado Arjay Babon, Ãngela Azevedo, Tomás Alves, Darío Yazbek, Ronnie Lazaro, Bong Cabrera, Ivo Arroja y Rafael Morais.

Para saber

El viaje que hizo Magallanes de España a Filipinas duró un año con siete meses. La flota partió de Sanlúcar el 20 de septiembre de 1519 y avistó las islas Filipinas el 16 de marzo de 1521.

De la cinta