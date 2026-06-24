¿De qué anime es? La celebración de Mateo Chávez y la 'Hormiga' González que se volvió viral

La Selección Mexicana dio un paso importante en la fase de grupos del Mundial 2026 al imponerse con autoridad a República Checa. Sin embargo, uno de los momentos más comentados del encuentro no estuvo únicamente relacionado con el marcador.

Fue al minuto 55 cuando Mateo Chávez apareció para romper el empate y marcar el primer gol de la noche para el conjunto tricolor. La anotación llegó en un momento clave del partido y terminó encaminando una victoria que posteriormente se convirtió en un contundente 3-0.

La celebración posterior fue la que terminó robándose parte de la atención.

Apenas el balón cruzó la línea de gol, Chávez corrió para encontrarse con su compañero Armando González, mejor conocido como la "Hormiga". Lo que ocurrió después provocó una avalancha de reacciones entre aficionados del futbol y seguidores de la cultura pop.

La referencia que los fans identificaron de inmediato

Ambos futbolistas realizaron una pose muy particular: extendieron sus brazos, apuntaron con los dedos índices y los unieron en el centro.

Para muchos espectadores el gesto fue suficiente para reconocer la referencia.

Se trataba de la famosa "Danza de la Fusión", una técnica que aparece en el anime Dragon Ball y que se convirtió en una de las escenas más icónicas de la franquicia creada por Akira Toriyama.

La imagen del festejo comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios compartieron comparaciones con los personajes del anime.

¿Qué es exactamente la Danza de la Fusión?

Dentro del universo de Dragon Ball, la Danza de la Fusión es una técnica especial que permite que dos guerreros se unan temporalmente para crear un nuevo personaje mucho más poderoso.

Para lograrlo, ambos participantes deben ejecutar una serie de movimientos perfectamente sincronizados y terminar tocando las puntas de sus dedos índices.

Aunque parece sencillo, en la historia del anime cualquier error puede provocar resultados inesperados.

La sincronización debe ser exacta. Si alguno de los participantes se equivoca en la postura o el movimiento, la fusión puede salir mal y dar origen a una versión defectuosa del guerrero resultante.

Gogeta, Gotenks y las fusiones más famosas

A lo largo de Dragon Ball, varios personajes utilizaron esta técnica para enfrentar amenazas que parecían imposibles de derrotar.

Uno de los casos más conocidos es Gogeta, la unión entre Goku y Vegeta, dos de los personajes más importantes de toda la franquicia.

Otro ejemplo es Gotenks, resultado de la fusión entre Goten y Trunks, quien se convirtió rápidamente en uno de los personajes más populares entre los fans.

Goten y Trunks

Gracias a estas apariciones, la Danza de la Fusión trascendió el anime y se transformó en una referencia reconocible incluso para personas que no siguen habitualmente la serie.

El festejo que conquistó las redes sociales

La celebración de Mateo Chávez y la Hormiga González no tardó en viralizarse.

Minutos después del partido, imágenes y videos comenzaron a circular en plataformas digitales acompañados de memes, comentarios y referencias a Dragon Ball.

Muchos aficionados destacaron que el gesto llegó en uno de los momentos más importantes del encuentro, justo después de que México encontrara el gol que necesitaba para tomar ventaja.

Mateo Chávez celebrando su gol ante Chequia Mexsport

Otros aprovecharon para recordar que el anime japonés tiene una enorme comunidad de seguidores en México, por lo que la referencia fue entendida prácticamente de inmediato por miles de personas.