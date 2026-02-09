Paul Thomas Anderson, otra batalla ganada; Guillermo del Toro recibe medalla

LOS ÁNGELES.– Una batalla tras otra, del cineasta Paul Thomas Anderson, fue votada la mejor película del año por el Sindicato de Directores de Hollywood en Los Ángeles, consolidándose como la gran favorita para los Oscar.

La cinta, que sigue a un exrevolucionario quien intenta cuidar a su hija adolescente cuando el pasado regresa para pasar factura, conquistó el galardón considerado un termómetro sobre lo que puede ocurrir en los Premios de la Academia que cierran con broche de oro la temporada de premios de Hollywood.

“Es un honor tremendo recibir esto”, dijo el director al aceptar el prestigioso premio en la gala celebrada en Beverly Hills.

“Lo vamos a recibir con el amor con el que nos lo entregan y con el aprecio de todos nuestros camaradas en esta sala”, agregó.

Protagonizada por Leonardo DiCaprio, la producción que dibuja un Estados Unidos atemporal en el que supremacistas blancos complotan tras bastidores, redadas migratorias barren comunidades y grupos revolucionarios se alzan en armas, también venció en enero en los Premios de la Crítica Cinematográfica y en los Globos de Oro.

Una batalla tras otra está en campaña por los Oscar como segunda colocada con 13 nominaciones, precedida por la vampiresca Pecadores, de Ryan Coogler, quien conquistó 16 nominaciones, un récord para los Premios de la Academia.

Pecadores también estaba nominada para los premios del Sindicato de Directores.

Anderson recibió la estatuilla de manos de Sean Baker, quien triunfó el año pasado con su oscura comedia Anora, también vencedora de los Oscar.

Veinte de 22 ganadores de los premios del Sindicato de Directores de Hollywood, conocido por las siglas DGA, se han llevado en seguida el Oscar al mejor director, incluyendo los ganadores de los tres últimos años: Todo en todas partes al mismo tiempo, Opphenheimer y Anora.

Por otra parte, el cineasta y periodista ucraniano Mstyslav Chernov conquistó el galardón a la película documental con su producción 2000 Meters to Andriivka, que sigue a un pelotón ucraniano en una campaña para liberar una aldea ocupada por Rusia, y abre una ventana a la crudeza de la guerra.

“Da miedo vivir en un mundo en el que, en lugar de una cámara, tienes que tomar un arma para defender tu hogar, para defender aquello en lo que crees”, dijo Chernov en la glamorosa gala animada por el comediante Kumail Nanjiani.

“Quiero agradecer a cada soldado, a cada civil, a cada cineasta que decidió dejar la cámara por ahora y agarrar un arma y pelear para que yo tenga una oportunidad”, agregó.

Se alegra de llamar a alguien presidente

El jalisciense Guillermo del Toro recibió de manos de su actor Jacob Elordi la medalla por la nominación que recibió de su Sindicato por dirigir Frankenstein.

“Eres el mejor amigo que un monstruo podría tener”, dijo el actor antes de entregar la presea al cineasta.

Pese a que la carrera por el Oscar ya es complicada, el mexicano y su equipo aún tienen posibilidades amplias en el área técnica, en especial en las categorías de maquillaje y vestuario.

Durante su intervención al estrado, Guillermo del Toro no perdió la oportunidad de tirar una pedrada al mandatario estadunidense Donald Trump.

“Me encanta decir ‘Presidente Nolan’, es decir, me agrada mencionar ‘presidente’ seguido de una buena palabra”, mencionó.

Esta misma semana, Del Toro reveló en X que en 1997-1998 coescribió un guion del Conde de Montecristo en colaboración con Francis Ford Coppola, uno que calificó como un “western gótico”, pero seguro jamás será adaptado.