Karla Souza protagonizará nuevo spin-off de Grey's Anatomy: ¿de qué tratará la serie?

Karla Souza volverá a la televisión estadounidense con un proyecto que promete ampliar una de las franquicias médicas más exitosas de la pantalla chica. La actriz mexicana fue elegida para encabezar el nuevo spin-off de Grey's Anatomy, producción de ABC que llevará la historia a un escenario distinto al Grey Sloan Memorial Hospital.

La serie, que todavía no tiene nombre oficial, estará ambientada en West Texas y mostrará los desafíos que enfrenta el personal médico en comunidades alejadas de las grandes ciudades. Con este papel, Souza regresará a la cadena donde anteriormente destacó gracias a su participación en "How to Get Away with Murder".

Foto: Instagram karlasouza

¿Qué personaje interpretará Karla Souza?

En esta ocasión, la intérprete dará vida a una doctora de carácter directo y con una visión práctica de la medicina y carácter cínico, quien estará al frente de un centro de salud rural.

Su trabajo implicará resolver situaciones médicas y dificultades relacionadas con la atención sanitaria en una región donde los recursos y las condiciones son diferentes a los de los hospitales urbanos.

Foto: Instagram karlasouza

¿Dónde se grabará la nueva serie de Grey's Anatomy?

Aunque los acontecimientos estarán situados en West Texas, las grabaciones se realizarán en New Mexico, estado que albergará el desarrollo de esta nueva producción.

El comienzo del rodaje está previsto para 2027, después de que el proyecto enfrentara algunos contratiempos en su calendario inicial. A principios de 2026, ABC informó sobre los retrasos en el desarrollo del spin-off, por lo que la elección de Karla Souza representa un avance importante para concretar la serie.

Foto: Instagram karlasouza

La incorporación de Karla Souza representa el regreso de una actriz familiar para la audiencia de la cadena, pues formó parte de How to Get Away with Murder, uno de los títulos que integraron el bloque de programación TGIT (Thank God It's Thursday).

Por ahora, no se han anunciado posibles apariciones especiales ni cruces entre personajes de las distintas producciones. Tampoco se han revelado más integrantes del elenco.

Si se mantiene el calendario previsto, la serie podría llegar a la televisión entre finales de 2027 y principios de 2028, aunque ABC todavía no ha confirmado una fecha de estreno.