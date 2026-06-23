¿Fue por dinero? Madonna explica por qué se canceló la película sobre su vida

Durante años, Madonna intentó llevar su historia al cine. La cantante escribió el guion, participó en el proceso de casting y trabajó junto a productores para desarrollar una película que recorriera su vida desde sus primeros años hasta convertirse en una de las artistas más importantes de la música pop.

Sin embargo, el proyecto nunca llegó a filmarse.

Ahora, la artista explicó por primera vez qué ocurrió detrás de la cancelación de la esperada biopic de Madonna, una producción que estuvo varios años en desarrollo y que incluso ya tenía a la actriz que la interpretaría en pantalla.

Madonna explica por qué se canceló la película sobre su vida IG madonna

Por este motivo quedó cancelada la biopic de Madonna

Según contó Madonna, el proyecto avanzó durante años antes de llegar a un punto en el que las negociaciones dejaron de funcionar.

La cantante recordó que pasó cerca de dos años trabajando en el guion y colaborando con productores y ejecutivos para definir cómo sería la película. Durante ese tiempo también se realizaron audiciones y se estudiaron diferentes posibilidades para llevar la historia a la pantalla.

El problema apareció cuando llegó el momento de definir el presupuesto.

Madonna aseguró que su principal desacuerdo con Universal Pictures estuvo relacionado con la cantidad de dinero necesaria para producir la cinta.

Para ella, una película sobre su vida no podía realizarse como una producción pequeña.

La artista considera que su trayectoria incluye demasiadas etapas importantes para reducir la historia a una versión más modesta. Desde sus inicios en Michigan hasta sus giras internacionales, videoclips, éxitos musicales y momentos que marcaron la cultura pop, Madonna creía que el proyecto necesitaba una inversión importante para hacer justicia a todo ese recorrido.

Por eso insistió en que no estaba haciendo una película independiente de bajo presupuesto.

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Madonna propuso grabar fuera de Estados Unidos

Con el objetivo de encontrar una solución, la cantante buscó alternativas para reducir los costos de producción.

Una de sus propuestas consistía en trasladar parte del rodaje a Serbia, un país que suele ser elegido por estudios y productoras debido a que los gastos de filmación suelen ser más bajos.

Sin embargo, la idea no convenció a Universal. Madonna recordó que algunas de las respuestas que recibió le hicieron sentir que el estudio no confiaba completamente en ella ni en su compromiso con el proyecto.

Según explicó, incluso llegaron a cuestionar cuánto tiempo estaría dispuesta a permanecer en Serbia durante la filmación.

La cantante respondió que toda su carrera ha estado marcada por el trabajo constante y que nunca vio el proyecto como una experiencia temporal o una aventura pasajera.

Julia Garner interpretaría a Madonna en su biopic

La elegida para interpretar a Madonna era Julia Garner, actriz reconocida por su trabajo en series como Ozark e Inventando a Anna.

Su selección fue el resultado de un largo proceso de audiciones que incluyó pruebas de actuación, canto y baile.

La noticia había generado expectativas entre los seguidores de la artista, ya que muchos consideraban que Garner tenía el perfil adecuado para interpretar distintas etapas de la vida de Madonna.

Además, la propia cantante participaría como directora y coautora del guion, una decisión que respondía a su deseo de contar la historia desde su propia perspectiva.

Durante años, Madonna ha insistido en que no quiere que otras personas narren su trayectoria sin comprender realmente lo que vivió para llegar al lugar que ocupa hoy dentro de la industria musical.

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Netflix intentó rescatar la historia

Después de que la película quedara suspendida, surgió una nueva oportunidad.

Madonna reveló que Netflix mostró interés en convertir el proyecto en una serie.

La idea le parecía atractiva porque permitía desarrollar con más tiempo diferentes momentos de su carrera. Sin embargo, pronto aparecieron nuevos obstáculos.

La cantante explicó que no podía reutilizar libremente el material que había escrito para Universal sin recuperar primero ciertos derechos relacionados con el proyecto.

Además, pasó varios meses reuniéndose con posibles guionistas y showrunners sin encontrar a la persona adecuada para liderar la serie.

Aunque en 2025 se anunció una versión para Netflix con Shawn Levy como productor ejecutivo, desde entonces no se han presentado avances concretos.