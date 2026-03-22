Frozen con orquesta llega al Auditorio Nacional el Día del Niño

En el marco del Día del Niño podrás cantar “Libre Soy” a todo pulmón con “Frozen” el próximo 30 de abril en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La gran protagonista de la velada será la prestigiosa Orquesta Sinfónica de Minería, una de las instituciones musicales más respetadas del país y cuyos músicos interpretarán nota por nota la partitura ganadora del Oscar.

Este evento se presenta bajo la licencia oficial de Disney Concerts, garantizando una producción de alta fidelidad que sincroniza perfectamente la proyección de la película con la ejecución instrumental.

La iniciativa busca acercar a las nuevas generaciones a la música sinfónica de una manera lúdica y emocionante.

La función está programada para iniciar a las 18:30 horas, un horario ideal para que las familias capitalinas puedan asistir y celebrar esta fecha especial.

Los boletos para esta única presentación ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster y en las taquillas del recinto.

Con la colaboración de Ventix y Strauss, este concierto-proyección se perfila como el evento estelar de la cartelera cultural de abril en la Ciudad de México

Lugar: Auditorio Nacional

Fecha: 30 de abril

Hora: 18:30

Cartel de Frozen Foto: Especial

FROZEN LA PELÍCULA

Estrenada en 2013, Frozen se convirtió rápidamente en uno de los mayores fenómenos cinematográficos de animación de todos los tiempos. Inspirada en el cuento “La Reina de las Nieves” de Hans Christian Andersen, la película revolucionó la narrativa de las princesas tradicionales al presentar una historia centrada en el amor entre hermanas, el autodescubrimiento y la aceptación personal.

Su emblemática canción “Let It Go” (“Libre Soy”) se transformó en un himno mundial, mientras que la cinta fue galardonada con dos Premios de la Academia otorgados por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, incluyendo Mejor Película Animada y Mejor Canción Original.

Más allá de su éxito en taquilla, Frozen marcó a toda una generación al transmitir un poderoso mensaje sobre la importancia de ser fiel a uno mismo, consolidándose como un clásico contemporáneo del cine familiar.

JCS