Fátima Bosch muestra su apoyo a México previo al partido vs Ecuador: "¿Y si sí?"

Fátima Bosch volvió a demostrar su respaldo a la Selección Mexicana al compartir una publicación en redes sociales antes del duelo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Ecuador.

La representante mexicana publicó en sus perfiles de X e Instagram algunas fotografías en las que aparece vistiendo la camiseta verde de la selección nacional. Aunque acompañó las imágenes con únicamente tres palabras, el mensaje fue suficiente para reflejar su confianza en el equipo dirigido por Javier Aguirre.

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Fátima Bosch también compartió más mensajes de apoyo

Como parte del ambiente mundialista, la Miss Universo utilizó sus historias de Instagram para seguir alentando a la Selección Mexicana. En una de ellas escribió: "¡Vamos México!", mientras que en otra compartió un meme protagonizado por un changuito con la playera del Tricolor acompañado de la frase "And if yes?", una versión en inglés del ya popular "¿Y si sí?".

Esta expresión se ha convertido en uno de los mensajes más repetidos entre los aficionados mexicanos, quienes mantienen la ilusión de que la selección consiga un resultado histórico en la Copa del Mundo.

Captura de pantalla

Ya había demostrado su admiración por Guillermo Ochoa

El apoyo de Fátima Bosch a la Selección Mexicana no es reciente. Tras la victoria de México sobre Chequia, la tabasqueña recordó una fotografía de cuando era niña junto al portero Guillermo Ochoa durante su etapa como jugador del Club América.

Al compartir esa imagen escribió: "Los rumores son ciertos, soy su fan desde bb, crecimos viéndote jugar y siempre nos hiciste soñar. Crack, ídolo, máster", mensaje con el que reconoció la trayectoria del arquero, quien fue homenajeado por su participación en seis Copas del Mundo con el combinado nacional.