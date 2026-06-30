Emma Coronel lanza contundente mensaje previo al partido de México vs Ecuador

A unas horas del esperado partido entre México y Ecuador, Emma Coronel se sumó a la conversación mundialista con una publicación que no pasó desapercibida.

La modelo y empresaria compartió una historia en su cuenta de Instagram donde aparece desde el gimnasio usando la camiseta de la Selección Mexicana. La imagen llegó justo antes del encuentro correspondiente al Mundial 2026, torneo que ha mantenido a millones de aficionados pendientes del desempeño del Tri.

Aunque Emma Coronel nació y vive en Estados Unidos, en varias ocasiones ha dejado claro que mantiene un fuerte vínculo con sus raíces mexicanas. Esta vez volvió a demostrarlo con un mensaje directo y sin rodeos dirigido a la selección nacional.

"Hoy ganamos": el mensaje que encendió las redes

Hoy ganamos.

Ese fue el mensaje que acompañó la fotografía publicada por Emma Coronel, quien además añadió emojis de la bandera de México y de celebración.

La publicación rápidamente comenzó a circular entre usuarios y páginas dedicadas al espectáculo y al deporte, ya que muchos interpretaron el gesto como una muestra clara de confianza en el equipo mexicano de cara al duelo contra Ecuador.

En la imagen, Emma aparece sonriente mientras posa con la camiseta verde del Tri, algo que varios de sus seguidores relacionaron con el orgullo que suele expresar por sus raíces mexicanas.

Emma Coronel

No es la primera vez que sigue el Mundial

El apoyo de Emma Coronel a la Selección Mexicana no comenzó con este partido. Durante las últimas semanas ha compartido contenido relacionado con el Mundial 2026 y ha mostrado interés por el recorrido del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Incluso se ha dado a conocer que sus hijas gemelas, María Joaquina y Emali Guadalupe, de 14 años, también siguen los partidos y apoyan a México durante el torneo.

El Mundial 2026 arrancó el pasado 11 de junio y concluirá el próximo 19 de julio, por lo que el ambiente futbolero sigue creciendo tanto dentro como fuera de México.

México Mexsport

¿A qué hora juega México contra Ecuador?

El encuentro entre México y Ecuador está programado para este martes 30 de junio a las 7:00 de la noche y se disputará en el Estadio Ciudad de México.

La expectativa alrededor del partido es alta, ya que ambos equipos buscan avanzar en el torneo y millones de aficionados estarán pendientes de lo que ocurra en la cancha.

Desde horas antes del silbatazo inicial, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para el Tri, y el de Emma Coronel terminó convirtiéndose en uno de los más comentados por el impacto mediático que suele generar cada una de sus publicaciones.

Emma Coronel Especial

En medio de la fiebre mundialista, una simple historia de Instagram bastó para colocar nuevamente a Emma Coronel en la conversación pública. Su fotografía con la camiseta de la Selección Mexicana y el mensaje "Hoy ganamos" fueron interpretados por muchos como una declaración de apoyo total al Tri antes de uno de los partidos más esperados del torneo.

Ahora la atención está puesta en el resultado del encuentro y en si el pronóstico de Emma Coronel termina cumpliéndose sobre la cancha.