El influencer Fofo Márquez habría aparecido durante una transmisión del creador de contenido Bryan Paik, cuando se encontraba participando en una partida de ‘Fortnite’.

La grabación en donde presuntamente se escucha la voz de Fofo, fue difundida por el periodista Antonio Nieto, quien escribió:

Fofo Márquez jugando Fortnite desde prisión: el joven sentenciado a 17 años de cárcel goza de lo lindo”.

¿Fofo Márquez jugando ‘Fortnite’ desde prisión?

Fofo Márquez habría sido captado jugando ‘Fortnite’. Fiscalía Edomex

En el clip que circula en redes sociales se observa la partida activa de tres jugadores, uno de ellos, Bryan Paik. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la presunta voz de Fofo Márquez, quien admitió que ya descaró GTA 6 en su consola PlayStation.

No, yo solo me compré el Play por eso, porque yo jugaba en Switch, acuérdate”, dice en el audio.

Lo anterior, mientras cumple sentencia en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Molino de Flores, en Texcoco, Estado de México.

En la grabación, el supuesto influencer que se encuentra en la cárcel tomó la decisión de hablar en el chat de voz del juego.

A ver deja hablo, a ver si se dan cuenta, güey, o no”, se escucha decir.

La transmisión ha dado tanto de qué hablar que los usuarios comenzaron a etiquetar en el clip a la Fiscalía del Edomex, exigiendo a las autoridades una explicación sobre los privilegios con los que presuntamente cuenta el influencer en la cárcel.

Polémicas del influencer en la cárcel

Esta no es la primera vez que Fofo Márquez está en polémica por los supuestos privilegios que tiene en prisión, gracias a su dinero y contactos.

Desde su ingreso al penal de Barrientos comenzaron a circular versiones de que tenía acceso a comodidades que no están permitidas para el resto de los internos, como teléfonos celulares, comida especial, ropa diferente a la reglamentaria e incluso protección pagada. También se habló de presuntos pagos de hasta 50 mil pesos semanales para garantizar su seguridad dentro del reclusorio, aunque estas versiones no fueron confirmadas oficialmente.

La controversia volvió a cobrar fuerza cuando un exinterno aseguró que Fofo tenía acceso a videojuegos, controles de Xbox y teléfonos celulares, con los que supuestamente podía mantenerse en contacto con personas del exterior e incluso publicar contenido en redes sociales.

Lo anterior, levantó sospechas de que el influencer disfrutaba de un trato preferencial dentro de la cárcel. Sin embargo, ningún señalamiento pudo comprobarse.

¿Quién es Fofo Márquez y qué sentencia cumple en prisión?

Fofo Márquez habría sido captado jugando ‘Fortnite’. Fiscalía Edomex

Fofo Márquez, influencer mexicano, alcanzó popularidad en redes sociales por presumir su estilo de vida lleno de lujos, automóviles de alta gama, viajes, fiestas y grandes cantidades de dinero. Se hizo famoso por mostrar una imagen de joven millonario y mantener una personalidad provocadora que constantemente generaba comentarios y críticas. Sin embargo, su popularidad cambió radicalmente en febrero de 2024, cuando protagonizó una agresión física contra una mujer en Naucalpan, Estado de México, un hecho que quedó registrado en video y provocó indignación en todo el país.

Los acontecimientos ocurrieron el 22 de febrero de 2024, en el estacionamiento de una plaza comercial. Todo comenzó cuando Edith, una mujer de 52 años, golpeó accidentalmente el espejo retrovisor de la camioneta de Fofo. Cuando intentó resolver el incidente mediante el seguro del vehículo, el influencer reaccionó violentamente y comenzó a golpearla con puñetazos y patadas, incluso cuando ella ya se encontraba en el suelo. La víctima sufrió diversas lesiones y necesitó atención médica. Las imágenes de las cámaras de seguridad se difundieron rápidamente en redes sociales, generando exigencias de justicia y convirtiendo el caso en uno de los más mediáticos de aquel año.

Tras la difusión del video, las autoridades del Estado de México iniciaron las investigaciones y Fofo Márquez fue detenido en abril de 2024. Después de permanecer privado de su libertad durante el proceso judicial, el 29 de enero de 2025 un juez lo declaró culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa y le impuso una sentencia de 17 años y seis meses de prisión. Además, se establecieron sanciones económicas y medidas de reparación del daño para la víctima, entre ellas el pago de 36 mil 400 pesos para su tratamiento psicológico.

La defensa del influencer intentó modificar la clasificación del delito, argumentando que los hechos debían considerarse lesiones y no tentativa de feminicidio. Sin embargo, en mayo de 2025, un tribunal de segunda instancia confirmó la condena. Posteriormente, sus abogados promovieron un amparo para intentar revertir la resolución, pero en junio de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó atraer el caso. Desde prisión, Fofo también ha difundido cartas en las que insiste en que fue condenado injustamente, aunque estas declaraciones no modifican la sentencia judicial.

Actualmente, Fofo Márquez se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Molino de Flores, ubicado en Texcoco, Estado de México. Anteriormente estuvo en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla, donde protagonizó otro escándalo después de que se difundiera un video en el que varios custodios lo golpeaban dentro de las instalaciones. El episodio provocó la destitución de funcionarios penitenciarios y su posterior traslado para proteger su integridad. Desde entonces, su estancia en prisión ha estado rodeada de controversias relacionadas con presuntos privilegios, extorsiones y supuestos beneficios que habría conseguido gracias a su dinero.