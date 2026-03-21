Filtran VIDEO del arresto de Justin Timberlake por manejar en estado de ebriedad

Las imágenes del arresto de Justin Timberlake finalmente fueron publicadas, pese a los esfuerzos iniciales del artista por evitar su difusión. El cantante llegó a un acuerdo con las autoridades de Sag Harbor Village para permitir que se hiciera pública una versión censurada del material captado por las cámaras corporales de la policía.

De acuerdo con documentos judiciales, el propio Timberlake aceptó que la difusión del video no representaba una invasión injustificada a su privacidad, lo que abrió la puerta a que las imágenes vieran la luz.

El material fue dado a conocer luego de que las autoridades solicitaran levantar la restricción que impedía su publicación, marcando un giro en el caso que había permanecido bajo resguardo.

Así fue el momento de la detención

En el video, difundido inicialmente por medios internacionales, se observa a Justin Timberlake siendo detenido por un oficial mientras conducía en Long Island, Nueva York.

El artista explica que simplemente estaba siguiendo a unos amigos rumbo a su casa, además de mencionar que se encontraba de gira mundial. En un momento que ha llamado la atención, el cantante se identifica ante el agente diciendo: “Es difícil de explicar… soy Justin Timberlake”.

Durante la inspección, el oficial le solicita documentos y le pide descender del vehículo para realizar pruebas de sobriedad. A lo largo de estas pruebas, el músico reconoce la dificultad de los ejercicios y admite sentirse nervioso, señalando que su corazón latía aceleradamente.

El video muestra cómo la situación escala rápidamente hasta que los agentes determinan que no se encuentra en condiciones de conducir.

La reacción de su entorno y el momento del arresto

Uno de los momentos más comentados del video involucra a Estee Stanley, amiga del cantante, quien se encontraba cerca del lugar.

En la grabación, Stanley intenta intervenir y pide a los oficiales que reconsideren la situación, incluso haciendo referencia a canciones populares del artista como Bye Bye Bye y SexyBack. Sin embargo, los agentes proceden conforme al protocolo.

Justin Timberlake

Finalmente, Justin Timberlake es esposado y trasladado bajo custodia, mientras los oficiales explican que había fallado las pruebas de sobriedad. Stanley, por su parte, recibe autorización para llevar el vehículo del cantante de regreso a casa.

El caso legal: de la detención al acuerdo

El arresto ocurrió el 18 de junio de 2024, tras salir de un reconocido restaurante en la zona. En ese momento, Timberlake enfrentó cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, además de infracciones como no respetar una señal de alto y no mantenerse en su carril.

Posteriormente, el equipo legal del artista, encabezado por su abogado, sostuvo que el cantante no se encontraba ebrio al momento del incidente. Sin embargo, meses después, en septiembre de 2024, se confirmó que Timberlake llegó a un acuerdo con la fiscalía, declarándose culpable de un delito menor.

Justin Timberlake fue arrestado por manejar abrio. Foto: Instagram @justintimberlake

Previo a la publicación del video, el artista había presentado una petición legal para impedir su difusión, argumentando que podría afectar gravemente su reputación y exponerlo al escrutinio público. Aun así, el acuerdo final permitió la divulgación de una versión editada.

¿Quién es Justin Timberlake?

Justin Timberlake es uno de los artistas más influyentes del pop en las últimas décadas. Inició su carrera como integrante de NSYNC y posteriormente consolidó su éxito como solista con álbumes icónicos y éxitos globales.

Justin Timberlake

Además de su carrera musical, ha participado en cine y televisión, convirtiéndose en una figura multifacética dentro de la industria del entretenimiento.

Un caso que revive la polémica

La difusión del video ha reavivado la conversación en torno al incidente, generando opiniones divididas entre sus seguidores y el público en general.

Mientras algunos consideran que se trata de un episodio del pasado que ya fue resuelto legalmente, otros cuestionan la conducta del artista y el impacto de este tipo de situaciones en figuras públicas.

Justin Timberlake

Lo cierto es que, con la publicación de estas imágenes, el caso de Justin Timberlake vuelve a colocarse en el centro de la conversación, demostrando que, en la era digital, ningún momento permanece oculto por mucho tiempo.

AAAT*