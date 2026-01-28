Figura misteriosa aparece detrás de El Temach en plena transmisión

El conocido creador de contenido "El Temach", famoso por sus posturas polémicas sobre temas de género y su constante presencia en la conversación digital, vivió una experiencia aterradora durante una de sus transmisiones en vivo, que dejó inquietos a sus seguidores. El Temach vivió experiencia paranormal en vivo; seguidores observaron figura misteriosa, desató teorías, miedo y acusaciones de posible montaje en redes sociales.

En las redes sociales comenzó a circular un video en el que se aprecia una figura extraña moviéndose repetidamente detrás de la ventana del set donde el influencer realizaba su transmisión. La silueta, aparentemente cubierta con una prenda roja tipo capucha, apareció justo mientras El Temach compartía uno de sus habituales comentarios frente a la cámara.

Al notar los mensajes de alerta que le enviaban sus seguidores, el creador decidió verificar la situación. Acompañado por su camarógrafo, salió al jardín para confirmar si había alguien en el exterior, asegurando posteriormente no encontrar rastro alguno. Sin embargo, en una de las tomas grabadas fuera del set, varios usuarios volvieron a notar la figura observando desde la oscuridad, aunque él no parecía percatarse de su presencia.

Durante la transmisión, el influencer reaccionó con bromas y comentarios relajados, aunque más tarde admitió que la situación le había causado temor, especialmente ante la posibilidad de que alguien hubiera ingresado a la propiedad con intenciones delictivas. A pesar de la tensión, decidió continuar con la transmisión sin interrupciones significativas.

El video generó un sinfín de reacciones en las diferentes plataformas digitales. Algunos usuarios aseguraron que lo ocurrido correspondía a un fenómeno paranormal, mientras que otros pusieron en duda esa versión al señalar detalles como la sombra proyectada por la supuesta figura, que podría haber sido un efecto accidental o montaje.

Estas observaciones llevaron a que parte de la audiencia acusara a El Temach de haber preparado todo deliberadamente, con el fin de generar polémica, captar atención mediática y aumentar el alcance de su contenido. No obstante, la discusión sigue abierta, y el episodio continúa siendo tema de debate entre seguidores y críticos por igual, consolidando una vez más la capacidad del influencer de sorprender y polarizar a su comunidad digital.