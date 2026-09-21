Famosos con Alzheimer: Las celebridades que enfrentaron la enfermedad

Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, una fecha que busca generar conciencia sobre una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria, el pensamiento y otras capacidades cognitivas.

El Alzheimer es la causa más frecuente de demencia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2021 alrededor de 57 millones de personas vivían con demencia en el mundo y cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos. La organización señala que la enfermedad de Alzheimer puede representar entre 60 y 70 por ciento de los casos de demencia.

En México, la Secretaría de Salud estima que alrededor de 1.3 millones de personas padecen Alzheimer, aunque la cifra podría ser mayor debido a los casos que no reciben un diagnóstico. La dependencia señala que la edad es uno de los principales factores de riesgo y advierte que la pérdida de memoria no debe considerarse una consecuencia normal del envejecimiento.

El Alzheimer tampoco distingue entre profesiones. A lo largo de las últimas décadas, diferentes figuras del espectáculo han hecho público su diagnóstico o han enfrentado la enfermedad en privado con el acompañamiento de sus familias.

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Famosos que han padecido Alzheimer

Desde celebridades del Hollywood clásico hasta reconocidos cantantes y actores mexicanos, estas son algunas de las estrellas cuya vida estuvo marcada por el Alzheimer.

Danny Glover

El caso más reciente es el del actor estadounidense Danny Glover, conocido internacionalmente por interpretar al detective Roger Murtaugh en la saga Arma letal, junto a Mel Gibson.

En julio de 2026, Glover reveló públicamente que fue diagnosticado con Alzheimer en 2023. El actor habló sobre su enfermedad durante entrevistas con People y el programa Today, donde explicó que ha experimentado cambios en su memoria, movilidad y capacidad para hablar.

Glover decidió hacer público su diagnóstico acompañado por su hija Mandisa y su hermano Marty. Su familia explicó que para el actor era importante contar su propia historia y mantener el control sobre la manera en que se hablaba de su enfermedad.

A pesar de los cambios provocados por el padecimiento, el intérprete ha expresado que no considera que su vida haya terminado y continúa rodeado de familiares y amigos. También colabora con organizaciones relacionadas con el Alzheimer para contribuir a la concientización sobre la enfermedad.

Famosos que han padecido Alzheimer IG: @officialdannyglover

Gena Rowlands

Gena Rowlands, protagonista de Diario de una pasión, vivió una situación que terminó pareciéndose a la historia que interpretó en aquella película.

En 2024, su hijo, el director Nick Cassavetes, reveló que la actriz padecía Alzheimer. La noticia llamó especialmente la atención porque Rowlands interpretó en la cinta de 2004 a Allie, una mujer que desarrolla Alzheimer durante su vejez.

Cassavetes habló de la enfermedad de su madre durante el aniversario número 20 de la película y explicó que la situación tenía un componente familiar, pues la madre de Rowlands también había padecido Alzheimer.

La actriz tuvo una extensa trayectoria en cine y televisión y fue reconocida por trabajos como Una mujer bajo la influencia, además de su participación en Diario de una pasión.

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Tony Bennett

El legendario cantante Tony Bennett recibió un diagnóstico de Alzheimer en 2016, aunque su familia decidió mantener la información en privado durante varios años.

Fue hasta 2021, cuando el artista tenía 94 años, que se dio a conocer públicamente su condición.

A pesar del diagnóstico, Bennett continuó vinculado con la música durante sus últimos años. En 2021 lanzó junto a Lady Gaga el álbum Love for Sale, material que habían grabado años antes.

Su esposa, Susan Benedetto, explicó que el cantante todavía podía reconocer a integrantes de su familia y que había momentos del día en los que se encontraba más alerta. La música también permaneció como una actividad importante para él.

Famosos que han padecido Alzheimer IG: @itstonybennett

Glen Campbell

El cantante estadounidense Glen Campbell, una de las figuras más reconocidas de la música country, fue diagnosticado con Alzheimer en 2011.

Campbell tenía entonces una carrera de varias décadas, con éxitos como Gentle on My Mind y By the Time I Get to Phoenix. Su diagnóstico fue confirmado públicamente y el intérprete continuó con su actividad profesional durante un periodo posterior.

El cantante murió en 2017, a los 81 años, después de vivir durante varios años con la enfermedad.

Su historia también quedó documentada en el cine mediante el documental Glen Campbell: I'll Be Me, que mostró parte de su vida y de su relación con el Alzheimer.

Famosos que han padecido Alzheimer IG: @glencampbellofficial

Rita Hayworth

Rita Hayworth, una de las grandes estrellas del Hollywood clásico, también padeció Alzheimer.

La actriz fue diagnosticada en 1981, después de varios años en los que los cambios en su comportamiento y memoria fueron atribuidos a otros problemas. De acuerdo con la Alzheimer's Association, Hayworth se convirtió en una de las primeras celebridades en hacer público que tenía Alzheimer.

Su hija, Yasmin Aga Khan, asumió un papel importante en sus cuidados y posteriormente se convirtió en una defensora de la concientización sobre la enfermedad.

El caso de Hayworth tuvo especial relevancia porque ocurrió en una época en la que existía mucho menos conocimiento público sobre el Alzheimer.

Famosos que han padecido Alzheimer IG: @rita_hayworth

Gene Wilder

El actor Gene Wilder, famoso por interpretar a Willy Wonka en Willy Wonka y la fábrica de chocolate, también enfrentó Alzheimer durante sus últimos años.

Wilder murió en 2016 a los 83 años. Su familia explicó que había padecido la enfermedad durante aproximadamente tres años y que decidió mantener su diagnóstico fuera de la atención pública.

Además de su icónico personaje de Willy Wonka, Wilder protagonizó películas como Los productores, El joven Frankenstein y El expreso de Chicago. Su carrera lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la comedia estadounidense.

La decisión de mantener su enfermedad en privado muestra una diferencia importante frente a otros famosos de esta lista: no todas las celebridades optaron por hablar públicamente sobre su diagnóstico.

Famosos que han padecido Alzheimer IG: @genewilder_official

Leonorilda Ochoa

En México, uno de los casos más recordados es el de Leonorilda Ochoa, actriz y comediante reconocida por interpretar a La Pecas en Los Beverly de Peralvillo.

La actriz fue diagnosticada con Alzheimer en 1997. Durante los últimos años de su vida tuvo que retirarse de la televisión debido al avance de la enfermedad.

Su hijo, el actor Sergio Ochoa, habló en diferentes ocasiones sobre el proceso que vivió la familia y llevó esa experiencia al teatro mediante el monólogo El cuidador. Mamá, las llaves del coche no van en el refri, inspirado en la vida de su madre y en los cuidados que necesitó durante la enfermedad.

Leonorilda Ochoa murió en 2016, a los 76 años. Su historia se mantiene como uno de los casos mexicanos más conocidos de una actriz cuya carrera se vio interrumpida por el avance del Alzheimer.

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Alzheimer y demencia: ¿son lo mismo?

Aunque en ocasiones se utilizan como sinónimos, Alzheimer y demencia no son lo mismo.

La Organización Mundial de la Salud explica que la demencia es un término general que engloba diferentes enfermedades y lesiones que afectan el cerebro y provocan deterioro de la memoria, el pensamiento y el comportamiento, hasta interferir con las actividades cotidianas.

El Alzheimer es una enfermedad específica y la causa más frecuente de demencia. Según la OMS, puede contribuir a entre 60 y 70 por ciento de los casos de demencia.

Esta diferencia es importante cuando se habla de celebridades, ya que no todos los famosos que han recibido un diagnóstico de demencia tienen Alzheimer.

Un ejemplo es Bruce Willis. El actor fue diagnosticado públicamente con demencia frontotemporal, una enfermedad diferente al Alzheimer. Por esta razón, aunque su caso forma parte de las historias de celebridades que han enfrentado enfermedades neurodegenerativas, no debe incluirse en una lista de famosos con Alzheimer.

La precisión también es necesaria al revisar casos históricos. Charlton Heston, por ejemplo, anunció en 2002 que sus médicos le habían informado que presentaba síntomas compatibles con Alzheimer, pero la información publicada en aquel momento no establecía un diagnóstico definitivo de la enfermedad.

Por ello, hablar de Alzheimer en el mundo del espectáculo requiere distinguir entre diagnósticos confirmados, síntomas reportados y otros tipos de demencia. Esta diferencia permite evitar confusiones y comprender mejor la realidad que enfrentan las personas que viven con la enfermedad, así como sus familiares y cuidadores.

Las historias de estas celebridades también muestran que detrás de cada diagnóstico existe una experiencia personal distinta. Algunas figuras decidieron hablar sobre su condición para crear conciencia; otras prefirieron mantenerla lejos de los reflectores. En todos los casos, sus historias contribuyeron a que una enfermedad que durante años estuvo rodeada de desconocimiento tuviera mayor presencia en la conversación pública.