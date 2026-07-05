Laura León manda apoyo a México antes del partido contra Inglaterra; "Golecito, suavecito"

Laura León se sumó a la fiebre mundialista y mandó un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana antes de su partido contra Inglaterra en la Copa Mundial 2026. Fiel a su estilo, la actriz y cantante no dejó pasar la oportunidad de animar al Tri con una frase que rápidamente provocó reacciones entre sus seguidores: “golecito, suavecito”.

La llamada Tesorito compartió un video en redes sociales donde aparece emocionada por el encuentro de México contra Inglaterra, uno de los partidos más esperados para la afición mexicana.

¿Qué dijo Laura León sobre México vs Inglaterra?

En el video compartido este domingo, Laura León alentó a la Selección Mexicana con una frase inspirada en su clásico Suavecito, una de las canciones más recordadas de su carrera.

“¿Y si sí, tesoros? Vamos a meter un golecito, suavecito, suavecito. ¡Claro que sí, tesoros, claro que sí!”, dijo la cantante.

El mensaje llegó horas antes del partido entre México e Inglaterra, encuentro que ha provocado gran expectativa entre los aficionados por tratarse de un duelo decisivo dentro del Mundial 2026. Con su característica forma de hablar y su energía frente a la cámara, Laura León se convirtió en una de las celebridades que mostraron públicamente su apoyo al Tri.

Laura León compartió un mensaje sobre la Selección Mexicana Especial

Laura León adapta Suavecito para apoyar al Tri

La frase llamó la atención porque hace referencia directa a Suavecito, canción lanzada en 1992 como parte del álbum El club de mujeres engañadas.

El tema se convirtió en uno de los clásicos de la música tropical mexicana y ayudó a consolidar a Laura León como una de las figuras más queridas del espectáculo nacional.

Más de tres décadas después, la canción sigue siendo parte de la memoria popular, especialmente por la forma en que el público asocia a Laura con frases como “tesoro” y “suavecito”.

Por eso, su mensaje mundialista conectó de inmediato con sus seguidores, quienes celebraron que llevara su propio sello al apoyo por México.

Fans reaccionan al “golecito, suavecito”

El video de Laura León provocó una ola de comentarios entre usuarios que celebraron su apoyo a la Selección Mexicana.

“Claro que sí, Tesorito”, “Dios te oiga, Tesoro”, “Icónica”, “Te amamos”, “Tesoro nacional” y “Hoy gana México, mi Tesoro” fueron algunos de los mensajes que aparecieron en la publicación.

Otros fans bromearon con la posibilidad de que Laura León se convirtiera en amuleto para el Tri antes del partido contra Inglaterra.

También hubo quienes retomaron frases de la cantante y de su canción para adaptar el ambiente mundialista al estilo de “Suavecito”.