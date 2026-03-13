Viaje al high energy: Julio Posadas revive los 80 en aniversario de Winners

Regresa la Fábrica de Ideas Winners de Antonio Morales al exbalneario Olímpico Pantitlán este próximo 21 de marzo para celebrar 46 años de trayectoria con la presentación estelar de Julio Posadas, reconocido DJ y productor musical de Barcelona, España, ampliamente conocido por ser el creador y compositor del éxito "La Kabra" de 1993.

“Son 46 años de este sueño que es la Fábrica de Ideas Winners y que sigue más fuerte que nunca, y para este año tenemos una producción diferente, así como un invitado internacional que llevará al público a viajar en la máquina del tiempo y revivir aquellos años maravillosos de los 80. Julio Posadas, creador de un tema que seguirá en el gusto de la gente por muchos años más; este tema es la famosa Kabra, la más tocada en la radio de nuestros tiempos.

Cada evento lo hacemos con mucho cariño y esfuerzo, y en esta ocasión hacemos una mancuerna con una personalidad legendaria de nuestros tiempos, que es Juan Andrade de Montesquiu, quien ha aportado grandes ideas para que este espectáculo sea diferente y sensacional, y el único que saldrá ganando será el público.

Antonio Morales y Juan Andrade de Montesquiu posan con el cartel oficial de Fábrica de Ideas Winners en el exbalneario Olímpico Pantitlán previo al show del 21 de marzo. Excélsior

También estamos abarcando la cuestión de género en los sonidos y en nuestra cartelera presentaremos a dos mujeres DJ de gran calidad como son Chio DJ Ane y Nena Blade, extraordinarias mujeres muy reconocidas en el movimiento, y cada una presentará sus sets, aparte de otros magos de las tornamesas como Lalo Stardos, Luigi Zocoor, José Antonio Estrada Smenerg, Joel Navarro, entre otros”, expresó Antonio Morales.

Por su parte, Juan Andrade de Montesquiu expresó: “Se habla mucho de este evento y de la presentación de Julio Posadas, quien trae varias sorpresas para el público y una de ellas es la botarga de la Kabra, que será una sensación, y estoy seguro de que el público bailará, brincará y cantará ese tema tan grabado en nuestras mentes; será una noche para no olvidar nunca.

Montesquiu sigue vigente y, en mancuerna con Antonio Morales, hacemos un grupo de alta energía, haciendo realidad proyectos que comenzaron con un sueño, y este evento tiene más de medio año de preparación para poder conjugar al artista, el lugar, el talento, las personalidades que nos apoyarán en tornamesas; es un mundo de situaciones por hacer y que hacemos con gusto.

Soy una persona muy agradecida con Dios por permitirme estar aquí disfrutando de mi trabajo; también agradecido con la vida y con Antonio Morales por permitirme hacer esta mancuerna para crear un evento más de high energy y poder llevarle a la gente alegría, felicidad y esta música que nos llena el alma”, expresó.

Finalmente, Antonio Morales dijo que no puede dar más detalles de las sorpresas para la noche del 21 de marzo, pero eso sí, afirmó que vienen muchas sorpresas e invitó a la familia high energy y a las personas que no conozcan este mundo sonidero a que vengan, lo descubran y lo disfruten, y sin temor a equivocarme, lo amarán como ya pasa con las nuevas generaciones.

Winners y Montesquiu, dos potencias fuertes que somos bendecidos y juntamos nuestro talento para dar un espectáculo de altura para nuestros seguidores. Cada evento nos autoexige ser mejores y hacer producciones de mayor calidad; nunca repetimos eventos por respeto a nuestro público y sabemos cómo llegarles.

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