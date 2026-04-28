Arrestan a Monty Lopez, padre de Addison Rae, en Luisiana

Monty Lopez, padre de la influencer Addison Rae, fue arrestado el pasado 28 de abril en Luisiana, de acuerdo con registros penitenciarios. El reporte señala que enfrenta un cargo por delito grave de posesión de marihuana con intención de distribuirla, lo que lo mantiene bajo custodia mientras avanza el proceso legal.

Una intervención policial que derivó en investigación

Según información difundida por el medio TMZ, las autoridades acudieron previamente al domicilio de Lopez el 23 de abril tras recibir una llamada relacionada con su estado de salud mental.

Un representante del Departamento de Policía de Lafayette indicó que, durante la intervención, la situación evolucionó hacia una investigación criminal, que posteriormente llevó a su detención. Imágenes difundidas muestran la presencia de varias patrullas en el exterior de la propiedad ese día.

¿Cuál es la situación legal del padre de Addison Rae?

Tras su arresto, Monty Lopez fue fichado por el cargo mencionado y permanece bajo custodia. En los registros aparece con uniforme penitenciario, como parte del proceso habitual tras su ingreso al sistema.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre su defensa legal o posibles fechas de audiencia. Este caso se suma a un incidente previo ocurrido en julio de 2025, cuando Lopez fue arrestado en un caso no relacionado.

En esa ocasión, fiscales lo acusaron de exposición indecente en un espacio público. De acuerdo con los reportes, el acusado se declaró no culpable de esos cargos.

El padre de Addison Rae fue detenido por posesión de mariguana Especial

Un caso en desarrollo

La investigación actual continúa en curso, mientras las autoridades determinan el avance del proceso judicial. El caso ha generado atención debido a la relación de Lopez con Addison Rae, figura reconocida en redes sociales y la industria del entretenimiento digital.

bgpa