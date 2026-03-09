Melanie Martínez dará conciertos en CDMX: fechas y cuándo comprar boletos 

Melanie Martínez tiene buenas noticias para todos sus fans mexicanos, ya que la cantante estará de regreso en nuestro país, ya que dará dos conciertos que formarán parte de su gira “The Hades Ritual – A Live Performace by Circle”.

Si no te quieres perder el show que dará en vivo Melanie Martínez, aquí te contamos todos los detalles que debes de saber de sus conciertos en la Ciudad de México.

Melanie Martinez

¿Cuándo y dónde se presentará Melanie Martínez en México?

Melanie Martínez se presentará en uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México: el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Anota las fechas en el calendario porque serán el 31 de marzo y 1 de abril cuando la cantante deleite a sus fans con su voz en vivo.

Melanie Martínez

¿Cuándo es la preventa de boletos para Melanie Martínez en CDMX?

Si no te quieres quedar si ven a Melanie Martínez en CDMX, te contamos que habrá varias preventas para conseguir los boletos.

La primera venta será una especial para fans. Para poder tener acceso a ella deberás registrarte en la siguiente página https://signup.ticketmaster.com.mx/melaniemartinez. Toma en cuenta que esta venta estará ligada a la cuenta de Ticketmaster con la que harás el registro. El plazo para registrarte es hasta el 11 de marzo a las 9:00 PM

Melanie Martínez

En la venta general, también podrás comprar tus boletos. La fecha en la que se realizará será el 13 de marzo en Ticketmaster a las 4:00 PM.

Hasta el momento no se han compartido los precios de los boletos para los shows de Melanie Martínez en México.

PJG