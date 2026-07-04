Los amores secretos de Kylian Mbappé antes de Ester Expósito

El delantero francés Kylian Mbappé mantiene su vida sentimental bajo un estricto hermetismo frente a los reflectores mundiales. El reciente vínculo amoroso con la actriz española Ester Expósito en 2026 desata una nueva ola de atención mediática sobre su pasado romántico.

A diferencia de otras figuras del deporte, el atacante galo jamás confirmó oficialmente ninguna relación amorosa ante los medios de comunicación. La prensa internacional y las redes sociales documentaron a lo largo de los años un historial lleno de rumores y fotografías con reconocidas estrellas.

Kylian Mbappé junto a Ester Exposito. Foto: Grosby Group

Las cámaras de los paparazis captaron al futbolista en situaciones comprometedoras con modelos y actrices de talla internacional. La lista de presuntas conquistas del jugador demuestra un patrón de discreción absoluta y elecciones de alto perfil en el mundo del espectáculo.

El interés del público por la intimidad del goleador crece día con día ante su negativa a brindar detalles sobre sus parejas. Las revistas de farándula persiguen constantemente cualquier pista sobre la vida sentimental del deportista más cotizado del momento, analizando cada aparición pública.

Primeros romances bajo los reflectores de la fama

El primer amorío mediático de gran impacto llegó en el año 2018 junto a la modelo Alicia Aylies. La ganadora del certamen Miss Francia 2017 despertó las sospechas durante el Mundial de Rusia 2018, cuando las cámaras la enfocaron apoyando al delantero desde las tribunas.

Este episodio marcó el inicio de la fascinación de la prensa rosa por la vida privada de la joven estrella del balompié. La relación se mantuvo en el terreno de las especulaciones, pues ninguno de los involucrados ofreció declaraciones públicas para desmentir o avalar las fotos.

Alicia Aylies posando con vestido negro. Foto de IG: Alicia Aylies

Para finales de 2021, los lentes de las cámaras apuntaron hacia la actriz francesa Emma Smet, nieta del icónico cantante Johnny Hallyday. Diversos medios publicaron imágenes de ambos compartiendo miradas cariñosas y risas en las gradas del estadio Parque de los Príncipes.

La aparición pública de la pareja en un recinto tan concurrido alimentó las portadas de las revistas del corazón en toda Europa. La conexión entre la estrella del PSG y la actriz desvaneció meses después sin dejar rastro de una ruptura oficial ante la prensa.

Modelos internacionales y polémicas en las revistas

El año 2022 trajo consigo los romances más comentados mundialmente para el futbolista francés. La modelo de ascendencia argelina Inés Rau, famosa por ser la primera mujer abiertamente transgénero en protagonizar la portada de Playboy, acaparó la atención de los medios globales.

Los fotógrafos capturaron a la pareja compartiendo momentos de mucha cercanía y afecto a bordo de un lujoso yate durante el Festival de Cannes. Las fotografías exclusivas dieron la vuelta al mundo y generaron miles de reacciones inmediatas en todas las plataformas digitales.

Inés Rau es una modelo transgénero. Foto de IG: Inés Rau

A mediados de ese mismo año, el nombre de la célebre modelo británica-neozelandesa Stella Maxwell apareció en la órbita del delantero. Los rumores estallaron tras coincidir en una gala benéfica de la organización amfAR, evento que produjo la filtración de retratos donde figuraban muy juntos.

El exángel de Victoria's Secret sumó su nombre a la prestigiosa y vigilada lista de conquistas del atacante francés. Finalmente, la modelo belga Rose Bertram cerró este ciclo de polémicas al acompañar presuntamente al futbolista durante su participación en el Mundial de Qatar 2022.

Esta última relación desató intensos debates en la prensa deportiva y de espectáculos de Francia. La controversia surgió porque la modelo figuraba como la exesposa de Gregory van der Wiel, un antiguo compañero del jugador en el club parisino, elevando la temperatura de los titulares.