¡Escándalo para Halle Berry! Su hijo quiere declarar tras ser acusada de presunto maltrato

Halle Berry enfrenta un nuevo capítulo en la batalla legal que mantiene con su exmarido, Olivier Martinez. Esta vez, el conflicto por la custodia de su hijo Maceo, de 13 años, tomó otro rumbo luego de que el actor francés asegurara que el adolescente quiere declarar ante un juez sobre un supuesto incidente ocurrido en septiembre.

De acuerdo con documentos judiciales citados por la revista People, Martinez considera que su hijo debe tener la oportunidad de contar su versión de los hechos y expresar lo que piensa sobre la custodia. El caso ha escalado en las últimas semanas debido a las acusaciones de presunto maltrato que el actor hizo contra la protagonista de Gatúbela.

Las acusaciones, sin embargo, no han sido demostradas. Berry las niega y sostiene que nunca ha ejercido violencia contra su hijo.

Olivier Martinez asegura que su hijo quiere hablar ante el juez

En los documentos presentados ante el tribunal, Olivier Martinez sostiene que Maceo quiere explicar lo que vivió la noche del 26 de septiembre, fecha en la que habría ocurrido el episodio que desató el enfrentamiento entre sus padres.

El actor considera que escuchar al adolescente es importante antes de tomar nuevas decisiones sobre su custodia. También manifestó su preocupación ante la posibilidad de que Berry se oponga a que su hijo declare.

Soy el padre que quiere que se sepa la verdad. Soy el padre que no quiere silenciar la voz de Maceo, señaló Martinez en su escrito, según los documentos citados por People.

Otro detalle que salió a la luz fue el de una fotografía que, según información publicada por TMZ, el adolescente habría tomado después del supuesto incidente. De acuerdo con la versión de su padre, Maceo tenía miedo de que no le creyeran y buscaba conservar un registro de lo ocurrido.

ambién manifestó su preocupación ante la posibilidad de que Berry se oponga a que su hijo declare. GAPZ, VALE

Martinez también afirmó que su hijo había expresado anteriormente preocupaciones relacionadas con el trato que recibía, aunque, según él, sentía que no habían sido tomadas en serio.

Estas declaraciones forman parte de la versión del actor dentro del proceso judicial y no constituyen una confirmación de que los hechos denunciados hayan ocurrido.

Halle Berry niega las acusaciones de presunto maltrato

El conflicto se hizo público cuando Olivier Martinez solicitó la custodia exclusiva de Maceo y obtuvo una orden temporal de alejamiento contra su exesposa, según los documentos del caso.

En su denuncia, el actor señaló que Berry habría agarrado del cuello al adolescente durante una discusión relacionada con un videojuego de realidad virtual.

La actriz rechazó esa versión. En una declaración judicial presentada el 5 de octubre, aseguró que nunca ha maltratado física ni emocionalmente a su hijo y describió lo sucedido como un episodio de juegos físicos entre madre e hijo, no como una agresión.

Nunca he abusado física, emocional ni de ninguna otra forma de Maceo, afirmó.

Berry también sostuvo que no es una persona violenta y recordó que ella misma ha vivido situaciones de violencia doméstica. Su abogada, Marina Beck, calificó las acusaciones de Martinez como infundadas y engañosas, y señaló que la actriz continuará defendiendo lo que considera mejor para el adolescente.

Berry también sostuvo que no es una persona violenta y recordó que ella misma ha vivido situaciones de violencia doméstica. Storms Media Group

La disputa también incluye desacuerdos sobre la atención médica del menor. Martinez acusó a su exesposa de presentar información engañosa ante el juez, mientras que Berry ha cuestionado las acusaciones formuladas en su contra.

Nahla, hija mayor de Halle Berry, sale en su defensa

En medio del enfrentamiento, Nahla Ariela, la hija mayor de la actriz, también intervino en el proceso. La joven, de 18 años, nació de la relación de Berry con el modelo Gabriel Aubry y presentó una declaración ante el Tribunal Superior de Los Ángeles.

En su testimonio, describió a su madre como una persona cariñosa y comprometida con la crianza de sus hijos. Aunque reconoció que puede ser estricta cuando la situación lo requiere, negó haber presenciado comportamientos violentos contra su hermano.

Nunca he visto a mi madre golpear, abofetear, estrangular, agarrar ni maltratar físicamente a Maceo de ninguna manera, declaró Nahla.

Por ahora, la disputa por la custodia continúa. Halle Berry busca recuperar el régimen de custodia compartida que mantenía anteriormente, mientras Martinez insiste en que la prioridad debe ser el bienestar de su hijo.

En medio del enfrentamiento, Nahla Ariela, la hija mayor de la actriz, también intervino en el proceso. Storms Media Group

La siguiente audiencia está prevista para el viernes 16 de octubre. Uno de los puntos por resolver será si el juez permite que Maceo declare directamente sobre lo ocurrido. Mientras tanto, las acusaciones de ambas partes siguen formando parte de un proceso judicial abierto y no deben confundirse con hechos probados.