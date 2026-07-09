¡Es oficial! Confirman el regreso de ‘The Cheetah Girls’ con Raven-Symoné y el elenco original

Más de 15 años después del estreno de la última película, Disney decidió traer de vuelta una de las franquicias musicales más recordadas de Disney Channel. El estudio confirmó el desarrollo de The Cheetah Girls: Next Gen, una nueva historia que combinará personajes clásicos con un grupo de jóvenes protagonistas.

El proyecto marcará el regreso de varias figuras de la trilogía original, aunque esta vez el enfoque estará puesto en una nueva generación que buscará seguir el legado del famoso grupo musical.

La película llegará tanto a Disney Channel como a Disney+, aunque por ahora no existe una fecha oficial de estreno.

Además de volver a interpretar a Galleria, Raven-Symoné también participará detrás de cámaras como productora ejecutiva, retomando un papel clave dentro de la franquicia.

Raven-Symoné volverá a interpretar a Galleria en The Cheetah Girls: Next Gen, la nueva película de Disney. X @PortalDisneyES

La historia dará paso a una nueva generación de Cheetah Girls

A diferencia de las tres películas anteriores, esta nueva entrega no girará únicamente alrededor de los personajes originales.

La protagonista será Faith, la hija de Galleria, quien intentará encontrar su propio camino junto a un nuevo grupo de amigas. El personaje será interpretado por Leah Sava Jeffries, actriz conocida por la serie Percy Jackson y los dioses del Olimpo.

El nuevo equipo también estará integrado por Dior, interpretada por Carmen Sanchez; Ruby, a cargo de Kaileen Chang; Brooklyn, personaje de Sophie Lennon; y Kendi, interpretado por el actor sudafricano Kamogelo Ramashala, elegido tras un casting internacional organizado por Disney.

La historia llevará al grupo hasta una reserva de vida silvestre en África, donde realizarán labores de voluntariado. Sin embargo, el viaje terminará convirtiéndose en una aventura que pondrá a prueba su amistad y las obligará a trabajar juntas para proteger el santuario.

Como ocurrió con la trilogía original, la música volverá a ocupar un lugar central dentro de la historia.

La nueva película combinará a las estrellas originales con un grupo de jóvenes protagonistas. Captura de pantalla

Las estrellas originales de The Cheetah Girls vuelven a Disney

Aunque la película presentará nuevos personajes, Disney también apostó por recuperar algunos de los rostros más queridos de la franquicia.

Raven-Symoné volverá a interpretar a Galleria, mientras que Adrienne Bailon retomará el papel de Chanel.

También está confirmado el regreso de Sabrina Bryan, quien tendrá una participación especial como Dorinda.

A ellas se suman Lynn Whitfield, nuevamente como Dorothea, y Lori Alter, quien volverá a interpretar a Juanita.

El anuncio fue celebrado por Raven-Symoné en sus redes sociales con un breve video acompañado del mensaje:

“It's happening, and it’s CHEETAHLICIOUS!”, confirmando oficialmente que el proyecto ya está en marcha.

Disney busca conquistar tanto a los fans originales como a nuevos espectadores

El regreso de The Cheetah Girls no será únicamente un ejercicio de nostalgia.

La nueva película pretende conectar con quienes crecieron viendo las producciones originales y, al mismo tiempo, presentar la franquicia a una nueva generación de espectadores.

Por eso, Disney decidió mantener a algunos personajes clásicos como mentores de las nuevas protagonistas, en lugar de repetir la fórmula de las películas anteriores.

La incorporación de Faith, hija de Galleria, también permitirá dar continuidad a la historia sin perder el vínculo con la trilogía original.

Leah Sava Jeffries encabezará la nueva generación de Cheetah Girls como Faith, hija de Galleria. X @PopBase

El rodaje comenzará este mes en Sudáfrica

Disney confirmó que la producción arrancará este mismo mes en Sudáfrica, país donde se desarrollará gran parte de la historia.

La dirección estará nuevamente en manos de Bille Woodruff, quien ya trabajó en las entregas anteriores de la franquicia.

El guion fue escrito por Kara Holden, Sarah Watson y Deborah Swisher, mientras que las coreografías estarán a cargo de Kyle Hanagami, reconocido por colaborar con artistas internacionales como Jennifer Lopez y BLACKPINK.

Además de protagonizar la película, Raven-Symoné compartirá la producción ejecutiva con Debra Martin Chase, quien también desempeñó ese cargo en las tres cintas originales.

Durante el anuncio, Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, explicó que la esencia de la franquicia seguirá siendo la misma: una historia sobre amistad, música y jóvenes que descubren quiénes son mientras persiguen sus sueños.

Aunque todavía falta conocer la fecha de estreno y escuchar las primeras canciones de la banda sonora, The Cheetah Girls: Next Gen ya se perfila como uno de los regresos más esperados por quienes crecieron con las películas de Disney Channel y por una nueva generación que conocerá por primera vez el universo de las Cheetah Girls.