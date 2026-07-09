Desaparece el perfil de Pati Chapoy en X, ¿Qué sucedió?

La periodista de espectáculos Pati Chapoy amaneció este 9 de julio con una noticia que no esperaba cuando se dio cuenta que su usuario en la plataforma digital X había sido suspendido, una situación que ha generado diversos rumores sobre la causa que existe detrás.

La inhabilitación de su perfil ocurre en medio de un momento viral de su programa Ventaneando luego de que uno de sus compañeros, Pedro Sola, realizó comentarios en contra de los animales de compañía. El conductor indicó en la emisión del programa que no estaba de acuerdo con ver a mascotas en lugares públicos como restaurantes o centros comerciales, un comentario que, hasta esas palabras hubiera pasado inadvertido.

Sin embargo, Sola agregó de "aventar un trozo de carne envenenada" a los animales además de arremeter contra los dueños. Los comentarios no fueron cortados por Chapoy sino que fueron respaldados generando comentarios negativos en redes sociales.

A pesar de que Pedro Sola ofreció una disculpa pública posterior, la conductora principal no extendió una disculpa directa, limitándose a señalar que entendía la inconformidad de la audiencia.

¿Ha dado X un posicionamiento oficial sobre el caso de Pati Chapoy?

Hasta el momento, la empresa de tecnología X no ha emitido ningún comunicado o posicionamiento oficial para aclarar las causas específicas que motivaron la remoción del perfil de la comunicadora.

Al intentar ingresar a la dirección de su usuario, la red social muestra únicamente la leyenda genérica que notifica que la cuenta está suspendida. Chapoy tampoco ha dado información sobre ello.

¿Por qué razones puede X suspender una cuenta de usuario?

Aunque la compañía tecnológica no desglosa públicamente los motivos detrás de cada sanción individual, sus normativas de seguridad y convivencia digital contemplan la suspensión total de un perfil ante infracciones graves.: