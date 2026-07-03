Haaland le hizo una propuesta a Vinícius... ¡y tiene que ver con Y dónde están las rubias!

El Mundial 2026 no solo está dejando partidos memorables y emociones dentro de la cancha. También se ha convertido en una fuente inagotable de momentos virales, y uno de los más comentados tiene como protagonistas a Erling Haaland y Vinícius Júnior, dos de las máximas figuras del futbol internacional que sorprendieron a millones de aficionados con un divertido intercambio en redes sociales.

Crean escena de “Y dónde están las rubias” con Haaland y Vinícius

Todo comenzó cuando un montaje creado con inteligencia artificial empezó a circular en internet. El video recrea una de las escenas más recordadas de la comedia ¿Y dónde están las rubias?, estrenada en 2004, en la que el personaje de Latrell Spencer, interpretado por Terry Crews, canta con entusiasmo el éxito "A Thousand Miles" mientras viaja en automóvil.

Un montaje con inteligencia artificial inspirado en ¿Y dónde están las rubias? desató miles de reacciones en redes sociales. IG

En esta nueva versión, los rostros de los actores fueron reemplazados por los de Haaland y Vinícius Jr., logrando un resultado tan convincente como divertido. En cuestión de horas, el clip acumuló millones de reproducciones y se convirtió en uno de los contenidos más compartidos por los aficionados al futbol.

Erling Haaland propone a Vinícius Júnior recrear escena de cine

Lo que parecía un simple meme dio un giro inesperado cuando el propio Erling Haaland encontró el video y decidió compartirlo con sus seguidores. El delantero noruego etiquetó directamente a Vinícius Júnior y escribió un mensaje que desató todavía más reacciones entre los usuarios:

Jajaja, Vinícius, tenemos que recrear esto".

El delantero noruego invitó públicamente a Vinícius a recrear la famosa escena de la película. IG

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de aficionados que comenzaron a imaginar cómo sería ver a ambos futbolistas interpretando la famosa escena fuera del terreno de juego.

Lejos de ignorar la propuesta, el brasileño respondió con varios emojis de risa, dejando claro que disfrutó el montaje y que tomó con buen humor la invitación de quien pronto sería su rival en la Copa del Mundo.

Aunque ninguno confirmó que realmente grabarán una versión de la escena, la interacción bastó para convertir el momento en tendencia internacional.

Los aficionados ya piden que Haaland y Vinícius graben una versión oficial del famoso momento cinematográfico. IMDb

El duelo entre Brasil y Noruega

La divertida conversación llegó justo antes del esperado enfrentamiento entre Brasil y Noruega en los octavos de final del Mundial 2026, uno de los partidos que más expectativa ha generado entre los aficionados.

El video apareció en la previa del esperado duelo entre Brasil y Noruega en los octavos de final. IG

Mientras Brasil busca conquistar una nueva Copa del Mundo con Vinícius como uno de sus grandes referentes ofensivos, Noruega vive una de las mejores actuaciones de su historia gracias al liderazgo de Haaland.

La rivalidad deportiva quedó momentáneamente en pausa gracias al humor, demostrando que las redes sociales también pueden acercar a figuras que normalmente solo se enfrentan como adversarios.

Terry Crews también reaccionó al meme

El éxito del video fue tan grande que incluso Terry Crews, protagonista de la escena original de ¿Y dónde están las rubias?, reaccionó a la tendencia.

La participación del actor aumentó todavía más la popularidad del montaje y provocó que miles de usuarios pidieran una recreación oficial con los dos futbolistas.

Terry Crews, protagonista de la escena original, también reaccionó al fenómeno viral. IMDb

Muchos incluso comenzaron a etiquetar tanto a Haaland como a Vinícius para convencerlos de grabar un video juntos cuando termine el Mundial.

Ahora solo queda esperar si, una vez terminado el torneo, ambos cumplen la promesa implícita que emocionó a internet y recrean oficialmente una de las escenas más icónicas de la comedia. Si eso ocurre, probablemente se convierta en otro de los grandes momentos virales del año.