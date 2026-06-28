Las lágrimas de Vinícius Jr: El video de su abuela que conmovió al Mundial

A tan solo unas horas del partido entre Brasil y Japón, las redes sociales estallaron con un video de Vinícius Júnior quien protagonizó uno de los momentos más conmovedores en lo que va de la Copa del Mundo de 2026 luego de romper en llanto en una entrevista de televisión.

La cadena Globo mostró la imagen en una charla con el jugador del Real Madrid quien comenzó a llorar cuando vio un video sorpresa de Nilza, su abuela, quien le hizo recordar el tiempo cuando las cosas eran muy distintas para él y tenía que luchar por sobresalir viviendo en un pequeño cuarto junto a ella. Las imágenes provocaron sentimientos fuertes en el jugador quien recordó aquellos momentos y señaló a su abuela como una figura clave en su desarrollo, no solo como jugador sino también como ser humano.

“Mi abuela hizo de todo para sacarme adelante, aunque vivíamos en una casa muy pequeña. Por eso dormía con ella. Me quedo sin palabras. Es una persona que marcó mi vida. Siempre que puedo estoy a su lado porque sé que en algún momento las personas tienen que partir. Vivo cada momento con ella y con mi familia, que hicieron de todo para que pudiera cumplir mi sueño”, dijo el integrante de la selección brasileña.

Horario del Brasil vs Japón de los 16vos de final del Mundial 2026

Más allá de la emotividad generada en la televisión, Vinícius Júnior de 25 años llega a la ronda eliminatoria en plenitud tras registrar una destacada cuota de cuatro anotaciones y una asistencia durante la fase de grupos frente a Escocia, Haití y Marruecos, logrando el objetivo de liderar el grupo C con siete puntos.

Brasil jugará este lunes su primer partido de eliminación directa en un duelo ante la escuadra de Japón, un equipo que ha demostrado un juego ordenado y que podría complicar la situación de los brasileños.

El partido se disputará a las 11 de la mañana tiempo del centro de México.