Vinícius lanza la advertencia a todos en el Mundial 2026: Brasil volverá al lugar que pertenece

El vestidor de la Canarinha recuperó la sonrisa y la estabilidad. Brasil derrotó con autoridad 3-0 a Haití en la segunda jornada del Grupo C de la Copa Mundial 2026, una contundente reacción ofensiva tras el amargo empate frente a Marruecos. El conjunto de Carlo Ancelotti impuso condiciones desde el primer minuto en Filadelfia, pero fueron las declaraciones de las estrellas brasileñas las que acapararon las portadas internacionales.

El rugido de Vinícius Júnior y la confianza recuperada

Vinícius Júnior, figura del Real Madrid y anotador del tercer tanto en el tiempo de descuento previo al descanso (45+3'), fue el encargado de alzar la voz en la zona mixta para calmar las feroces críticas de la exigente torcida sudamericana.

La victoria de hoy con tres goles nos da confianza para seguir evolucionando en el torneo y da tranquilidad para el próximo partido. Estoy para hacer grandes cosas con la selección y devolver a Brasil al lugar del que nunca debió salir".

El atacante, quien además asistió en el brillante doblete de Matheus Cunha (23' y 36'), calificó el desempeño como un "excelente juego". También mandó buenas vibras a Raphinha, quien encendió las alarmas médicas tras salir lesionado en la primera mitad. Asimismo, celebró el regreso de Neymar para el siguiente duelo.Las voces del mediocampo brasileño tras la goleada

Lucas Paquetá: El jugador del Flamengo aseguró que las cosas fluyeron bien desde el inicio, pero pidió "construir con los pies en el piso" para buscar el hexacampeonato.

El jugador del aseguró que las cosas fluyeron bien desde el inicio, pero pidió "construir con los pies en el piso" para buscar el hexacampeonato. Casemiro: El experimentado contención de Carlo Ancelotti afirmó que el principal logro fue "calmar la ansiedad" y firmar un partido completo.El escenario de clasificación rumbo a Miami.

Con este resultado, el cuadro pentacampeón del mundo llegó a cuatro puntos y se afianzó en el liderato del sector por diferencia de goles. El combinado sudamericano cerrará la primera ronda el próximo miércoles en Miami, enfrentando a Escocia, escuadra que llega herida tras caer por la mínima diferencia ante Marruecos. Por su parte, la escuadra caribeña de Haití se convirtió en la primera selección eliminada de la justa veraniega y se despedirá del torneo en la sede de Atlanta.